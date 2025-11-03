Torre dei Conti crollata ai Fori Imperiali di Roma, parlano i testimoni: "Boato", "Ho visto un operaio cadere"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali di Roma, è crollata durante i lavori di restauro, provocando paura tra passanti e operai. I testimoni parlano di un forte boato e di un lavoratore caduto dalle impalcature. L’area è stata transennata e la Procura ha aperto un’indagine per accertare le cause del cedimento.

Crollo ai Fori Imperiali: cosa è successo alla Torre dei Conti

Intorno alle 11.20 di oggi – lunedì 3 novembre 2025 – una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci tra Fori Imperiali e via Cavour, è crollata durante i lavori di restauro.

Le prime immagini e testimonianze descrivono una densa nube di polvere, seguita dalla chiusura immediata dell’area al traffico per gli interventi di Vigili del Fuoco e Polizia Locale. A cedere sarebbe stata la sezione interna, con polvere e detriti visibili fino al Colosseo. L’area è stata transennata per le verifiche di stabilità.

ANSA Roma, Fori Imperiali: carabinieri davanti alla Torre dei Conti crollata

Ancora incerte le informazioni su eventuali feriti: si registrano almeno un operaio ferito in codice rosso al San Giovanni.

Un secondo sarebbe rimasto sotto le macerie e la sua vita sarebbe in pericolo per l’elevato rischio di crollo della struttura, stando alle parole del prefetto, Lamberto Giannini.

Il “boato” nel racconto dei testimoni

All’Adnkronos, Giorgia, titolare di un bar su largo Corrado Ricci, riferisce: “Abbiamo sentito un boato, ci siamo precipitati fuori e abbiamo visto la torre staccarsi”.

Una cameriera di un ristorante in via del Colosseo aggiunge: “Ho sentito un rumore di calcinacci, ho alzato la testa e ho visto un operaio cadere”.

Alessandro Corbellini, gestore di un locale vicino, ha descritto a Leggo il rumore “molto più intenso” del solito, e ha poi visto “una crepa, una lingua che si apriva sul lato di largo Corrado Ricci” e la grande nuvola di polvere, con i soccorsi intervenuti in poco tempo.

Cosa sappiamo del crollo

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le impalcature e avviato la ricerca di eventuali persone coinvolte. Presenti anche il sindaco Roberto Gualtieri, il prefetto Lamberto Giannini e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, con polizia giudiziaria specializzata in infortuni sul lavoro e una consulenza tecnica per ricostruire dinamica e cause.

Il cantiere riguarda restauro, recupero strutturale e messa in sicurezza della Torre dei Conti, con fondi Pnrr e durata progettuale 1 giugno 2022–30 giugno 2026; importo attribuito 6,9 milioni di euro, struttura referente la Sovrintendenza Capitolina. Negli atti progettuali del Comune sono segnalati degrado diffuso, decoesione della muratura e infiltrazioni pregresse.

In attesa di rilievi definitivi, restano chiuse le vie di accesso e proseguono i controlli per escludere ulteriori cedimenti.