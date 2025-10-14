Torre del Greco, la reazione di Ciro Immobile dopo il sequestro della Academy: "Sono addolorato"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La Ciro Immobile Academy di Torre del Greco è stata sequestrata. I sigilli sono scattati su richiesta della Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un’indagine per opere realizzate senza autorizzazione edilizia, gestione illecita di rifiuti pericolosi e per la costruzione di un parcheggio in un’area boschiva. Sono sei le persone indagate. La Ciro Immobile Academy era stata inaugurata a marzo dall’attaccante del Bologna, che si è detto “addolorato” per l’accaduto.

Sequestrata la Ciro Immobile Academy

Secondo quanto si legge nel decreto di sequestro della Ciro Immobile Academy – centro sportivo Parlati, i sei indagati, in concorso tra loro, avrebbero realizzato opere “in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in un’area soggetta a vincoli ambientali”.

Inoltre, sarebbero responsabili di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Infine, sempre secondo gli inquirenti, per alcune particelle catastali avrebbero proceduto a “un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio, tramite sbancamento e riporto di terreno, con la realizzazione” di uno strato di asfalto.

Il centro sportivo realizzato a Torre del Greco

L’indagine è stata condotta lo scorso aprile dalla polizia municipale di Torre del Greco e dai carabinieri, quindi un mese dopo l’inaugurazione della Ciro Immobile Academy.

Al taglio del nastro era presente proprio l’attaccante attualmente in forza al Bologna, che all’epoca giocava in Turchia con la maglia del Besiktas Istanbul. Ciro Immobile, infatti, è nato e cresciuto a Torre Annunziata, e nella città campana ha mosso i suoi primi passi come calciatore.

Nel giorno dell’apertura della scuola calcio, fondata insieme a Giuseppe Panariello, Immobile si era detto “orgoglioso ed emozionato” per l’apertura del centro sportivo. Oltre alle strutture di allenamento, nel centro sportivo è presente anche un’aula dedicata al doposcuola riservata ai bambini.

Le indagini della Procura sulla Ciro Immobile Academy

Secondo quanto verificato dai carabinieri e dalla polizia municipale nel corso del sopralluogo presso la Ciro Immobile Academy, gli indagati avrebbero “realizzato ulteriori interventi di nuova costruzione, in assenza di titolo idoneo, comportanti un’imponente e radicale trasformazione delle aree”.

A spiegare i dettagli dell’indagine che ha portato al sequestro del centro sportivo di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stato il procuratore Nunzio Fragliasso.

Come spiegato da quest’ultimo, il sequestro è stato emesso per evitare un “aggravamento delle conseguenze dei reati sotto il profilo del carico urbanistico”.

Ciro Immobile: “Addolorato per quello che togliamo ai ragazzi”

Raggiunto dall’ANSA, Ciro Immobile ha commentato l’accaduto esprimendo “grande rammarico per il sequestro”.

“Il fatto mi addolora soprattutto perché in questo modo si sta togliendo a tanti bambini e ragazzi, cui la Academy è dedicata, la possibilità di praticare sport e divertirsi: ho investito nel centro sportivo, affidandomi ai migliori professionisti del settore, solamente per dare loro uno spazio adeguato”, ha aggiunto.

L’attaccante del Bologna si è detto convinto che i tecnici riusciranno a dimostrare la regolarità degli interventi realizzati sull’area e si è augurato che l’inchiesta riconosca “la correttezza del nostro operato”.