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È stato disposto il sequestro preventivo dell’impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi situato nella zona artigianale di Torremaggiore. L’operazione, coordinata dalla Procura di Foggia, è stata eseguita dai militari del N.O.E. di Bari a seguito di un’ispezione che ha portato alla luce gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti e violazioni delle prescrizioni autorizzative.

Le indagini e il sequestro dell’impianto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata avviata su disposizione della Procura di Foggia, che ha ordinato un’ispezione approfondita presso il sito aziendale di Torremaggiore. L’intervento ha visto la collaborazione di personale dell’Arpa Puglia, Spesal, Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia e dei Carabinieri della Compagnia di San Severo. Al termine delle verifiche, è stata applicata una misura cautelare reale sull’intero impianto, adottata d’iniziativa dalla polizia giudiziaria e successivamente convalidata dal GIP del Tribunale di Foggia con un decreto di sequestro preventivo.

Funzionamento e autorizzazioni dell’impianto

L’impianto oggetto del provvedimento era regolarmente autorizzato alla gestione e al trattamento di rifiuti provenienti da dieci comuni della provincia daunia. Inoltre, era abilitato alla produzione di materia prima seconda, oggi definita “end of waste” secondo l’art. 184 ter del D. Lgs 152/2006, ovvero materiale recuperato dal trattamento dei rifiuti e destinato a essere gestito tramite vari Consorzi. Tuttavia, le ispezioni hanno evidenziato numerose criticità nella conduzione dell’attività.

Le violazioni accertate e i rischi per la sicurezza

Durante il sopralluogo, i militari del reparto speciale dell’Arma dei Carabinieri hanno riscontrato più violazioni di natura penale, tra cui la illecita gestione di rifiuti e diverse infrazioni alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo. Queste condotte hanno fatto emergere il fumus commissi delicti in relazione al reato previsto dall’art. 256 commi 1 e 4 del D. Lgs 152/2006, contestato all’amministratore dell’impianto.

In particolare, sono stati trovati ingenti quantitativi di rifiuti – circa 7000 tonnellate – di varia natura, stoccati in modo difforme rispetto al layout aziendale, sia all’interno che nelle pertinenze esterne dell’impianto, in aree non destinate a tale scopo. Questa situazione ha spesso impedito la normale viabilità interna e, a causa delle altezze dei cumuli, ha rappresentato un potenziale pericolo per l’incolumità dei lavoratori.

Le verifiche hanno inoltre evidenziato la mancanza di un adeguato sistema antincendio proporzionato ai quantitativi di rifiuti presenti e l’assenza di misure idonee per la sicurezza sui luoghi di lavoro, aggravando ulteriormente il quadro delle irregolarità riscontrate.

Il procedimento penale e le garanzie per l’indagato

È importante sottolineare che il procedimento relativo ai fatti contestati si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. L’eventuale responsabilità penale dell’amministratore dell’impianto di Torremaggiore dovrà essere accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, come previsto dalla legge.

IPA