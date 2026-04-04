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Sono finite ieri in tarda serata le operazioni di soccorso per mettere in salvo i campeggiatori isolati, per la pioggia, nei boschi di San Fratello nei Nebrodi. Sul posto l’elicottero Drago 142 del reparto volo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania a supporto logistico alle squadre di terra dei pompieri di Messina. Personale elisoccorritore utilizzando il verricello ha fatto arrivare sul posto un operatore e i materiali per una teleferica. Il sistema è stato fondamentale per oltrepassare il torrente e completare il salvataggio in sicurezza. In totale sono state evacuate 40 persone.