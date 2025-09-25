Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sequestro di dodici ettari operato dai Carabinieri Forestali a Longobucco (Cosenza), dove sono state riscontrate gravi irregolarità durante lavori di taglio boschivo. I militari hanno scoperto che le attività venivano svolte senza le necessarie autorizzazioni e in violazione dei vincoli ambientali, portando così al blocco dell’intera area e alla segnalazione del titolare della ditta responsabile.

Controlli dei Carabinieri Forestali: la scoperta delle irregolarità

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Rossano hanno effettuato un controllo di routine su un cantiere boschivo situato in località “Monte Paleparto”, nel comune di Longobucco. Durante le verifiche, è emerso che i lavori di taglio erano in corso nonostante l’autorizzazione amministrativa fosse ormai scaduta e non fosse stata richiesta alcuna proroga. Questa mancanza ha fatto scattare immediatamente ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Area protetta e vincoli ambientali violati

L’area oggetto dell’intervento, estesa per dodici ettari, è soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale e ricade sotto la speciale tutela delle autorità competenti. Il controllo ha permesso di accertare che le attività di taglio boschivo non solo erano prive di autorizzazione valida, ma avevano anche coinvolto una particella demaniale di proprietà della Regione Calabria che non era stata inserita nel progetto originario. In questa zona sono state tagliate e asportate 99 piante di latifoglie, aggravando ulteriormente la posizione della ditta esecutrice.

Interventi non autorizzati e modifiche al corso d’acqua

Un altro aspetto particolarmente grave riguarda la realizzazione, senza alcun permesso, di un tracciato carrozzabile per facilitare il trasporto del legname. Per questa operazione è stato utilizzato un mezzo cingolato che ha attraversato l’alveo del torrente Volganera, anch’esso sottoposto a vincolo paesaggistico. L’intervento ha comportato la modifica del naturale corso delle acque, con potenziali ripercussioni sull’ecosistema locale e sulla stabilità idrogeologica dell’area.

Sequestro dell’area e sanzioni per la ditta responsabile

Alla luce delle numerose violazioni riscontrate, i Carabinieri Forestali hanno proceduto con il sequestro dell’intera area interessata dai lavori. Il titolare della ditta boschiva, responsabile delle lavorazioni forestali, è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati contestati. Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni amministrative per migliaia di euro, a testimonianza della gravità delle infrazioni commesse.

Impatto ambientale e tutela del territorio

L’intervento dei Carabinieri Forestali si inserisce in un più ampio contesto di controllo e tutela delle aree boschive e dei territori sottoposti a vincoli ambientali. Le attività di taglio illegale e di modifica non autorizzata del territorio rappresentano una minaccia per la biodiversità e per la sicurezza idrogeologica, soprattutto in zone particolarmente fragili come quelle montane della Calabria. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare un intervento potenzialmente dannoso e di avviare le procedure per il ripristino dello stato dei luoghi.

Le indagini e le prospettive future

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per valutare l’entità dei danni ambientali causati dalle operazioni non autorizzate. Le autorità stanno inoltre verificando se vi siano state altre violazioni in passato e se siano coinvolti ulteriori soggetti nella gestione delle attività boschive nella zona di Longobucco.

