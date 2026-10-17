Torricella in Sabina, 48enne arrestato per coltivazione e spaccio: curava una piantagione di marijuana
Arrestato un 48enne sorpreso a raccogliere marijuana. Sequestrati piante, infiorescenze, semi e 900 euro tra casa, terreno e negozio.
Lo hanno aspettato per giorni, appostati vicino a un terreno abbandonato dove crescevano cinque piante di marijuana. Quando si è presentato con le forbici in mano per raccogliere le foglie, gli agenti della Squadra Mobile di Rieti lo hanno bloccato. A Torricella in Sabina è stato arrestato un uomo di 48 anni: tra il campo e la sua casa sono saltati fuori quasi 4 chili di marijuana.
- Marijuana a Torricella in Sabina, gli appostamenti nel campo
- I barattoli nell’armadio e i rami sullo stendino
Marijuana a Torricella in Sabina, gli appostamenti nel campo
Come riporta la Polizia di Stato, gli investigatori erano partiti da una segnalazione su una coltivazione nascosta in un fondo abbandonato del paese.
Dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, hanno visto l’uomo entrare nel terreno con fare furtivo, le forbici già pronte.
Fermato e identificato, il 48enne, originario di Roma, ha ammesso che le piante erano sue.
Le cinque piante, per un peso di quasi 3 chili, sono state estirpate e sequestrate insieme ad attrezzi e concimi.
I barattoli nell’armadio e i rami sullo stendino
La perquisizione si è poi spostata nel suo appartamento.
Nell’armadio della sala gli agenti hanno trovato diversi barattoli di vetro con quasi un chilo di infiorescenze essiccate e 900 euro in contanti, ritenuti il probabile guadagno dell’attività.
Altri rami con le infiorescenze erano appesi allo stendino dei panni, ad asciugare.
Nel negozio gestito dall’uomo, sotto il bancone, è spuntata anche una bustina di semi di marijuana.
Dopo la convalida dell’arresto, il giudice gli ha imposto l’obbligo di dimora a Torricella in Sabina e di presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.