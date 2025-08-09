Torture al Beccaria, indagati anche gli ex direttori: in 42 nel mirino della procura

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La procura di Milano ha raddoppiato il numero di indagati nell’inchiesta sulle torture al carcere minorile Cesare Beccaria, cominciata nell’aprile del 2024. Oltre agli agenti di polizia penitenziaria accusati di abusi nei confronti dei detenuti, spesso minorenni, ora sono coinvolti nelle indagini anche gli ex direttori del carcere, i medici e gli infermieri.

Le pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena della procura di Milano hanno allargato le indagini sulle torture dei detenuti minorenni nel Cesare Beccaria di Milano alla dirigenza della struttura.

Gli indagati salgono a 42, dopo che nell’aprile del 2024 erano stati arrestati 13 agenti di polizia penitenziaria, mentre 8 erano stati sospesi.

Ora a essere coinvolti sono anche dirigenti e medici della struttura. Tra gli altri, anche gli ex direttori Cosima Buccoliero, Maria Vittoria Menenti e Fabrizio Rinaldi, quest’ultimo con una posizione più defilata, stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica.

Di cosa sono accusati dirigenti e medici

La tesi della procura è fondamentalmente che gli abusi fossero talmente sistematici che il coinvolgimento di livelli più alti nella catena decisionale del carcere minorile Beccaria sia inevitabile.

I direttori sono accusati di non aver agito nei confronti degli agenti accusati delle violenze. Oltre a loro, sarebbe indagata anche Raffaella Messina, ex responsabile del centro di prima accoglienza.

I medici avrebbero falsificato referti e visite, gli infermieri di non aver avvertito delle lesioni e dei segni di violenza presenti sui corpi dei giovani detenuti.

L’incidente probatorio per cristallizzare le testimonianze

I racconti dei detenuti del Beccaria, molti dei quali minorenni, saranno acquisiti come prove già durante le indagini. Il Gip, il giudice per le indagini preliminari, ha richiesto infatti che venga eseguito un incidente probatorio.

Normalmente le prove si formano durante il dibattimento, nel processo. L’incidente probatorio permette di farlo prima che il processo cominci, quando si teme che la prova possa deteriorarsi o non essere più disponibile.

Dalla richiesta del Gip sono emersi anche alcuni dettagli dell’inchiesta, come il numero dei ragazzini torturati. Le vittime sono in tutto 33, 24 stranieri e 9 italiani.