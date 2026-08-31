Torture su ragazzi minorenni all'istituto penitenziario di Casal del Marmo a Roma, tre agenti sospesi

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Tre agenti della polizia penitenziaria sono stati sospesi dal servizio per un anno, a causa delle violenze che avrebbero commesso ai danni dei ragazzi dell’istituto penitenziario minorile di Casal del Marmo, a Roma. I tre avrebbero torturato i ragazzi, insieme ad altri colleghi sotto indagine, in maniera sistematica.

Tre agenti sospesi per le torture a Casal del Marmo

Il giudice per le indagini preliminari che si sta occupando dell’indagine che vede 10 agenti della polizia penitenziaria dell’istituto minorile di Casal del Marmo accusati di tortura, lesioni e falso ideologico in atti pubblici, ha disposto la sospensione di tre degli indagati.

La richiesta era arrivata dalla pubblico ministero che si sta occupando delle indagini, Rosalia Affinito, ed è stata accettata dopo che il giudice ha ascoltato alcune testimonianze.

ANSA

I tre non potranno lavorare per un anno, perché sarebbero stati accusati di essere responsabili degli atti di violenza più efferati che si sono verificati nel carcere minorile fino al 2025.

Le torture al penitenziario minorile

Le testimonianze avrebbero rivelato un sistema di violenza costante nel penitenziario. Gli agenti avrebbero sfruttato angoli ciechi delle telecamere per picchiare i ragazzi. Le vittime hanno tra i 15 e i 19 anni e sono tutte straniere.

Oltre alle umiliazioni, gli insulti e i risvegli forzati in piena notte, i ragazzi sarebbero stati regolarmente picchiati, anche con oggetti come bastoni, sedie ed estintori.

Il caso più grave riguarda uno dei tre agenti sospesi, che avrebbe torturato un ragazzo infliggendogli ferite ai testicoli con un bisturi chirurgico.

Le indagini e le testimonianze

Le vittime delle violenze non erano però soltanto i ragazzi. Anche gli altri operatori del carcere, educatori e religiosi, sarebbero stati aggrediti verbalmente e fisicamente dagli agenti, quando tentavano di opporsi alle aggressioni.

Il sistema di violenze e aggressioni è stato ricostruito dalla procura di Roma grazie soprattutto alle testimonianze dei giovani detenuti, dopo che la Garante dei detenuti Valentina Calderone e il capo dipartimento per la giustizia minorile Antonio Sangermano avevano presentato le prime denunce.

Sono però state fondamentali anche le testimonianze degli operatori del carcere, tra cui educatori, psicologi e religiosi.