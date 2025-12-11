Tosca D'Aquino, l'intervista: "Oggi le paure che ho non riguardano più me, sono legate ai miei figli"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è uno spettacolo in tournée da tre anni con continui sold out, si chiama Magnifica presenza, lo firma Ferzan Özpetek, fa tappa a Torino al Teatro Alfieri il 13 e 14 dicembre e ha il passo di chi racconta l’invisibile. Sotto la superficie di una commedia, ci sono i fantasmi di chi ha sognato, ha perso, ha lottato per lasciare un segno. Tosca D’Aquino, che nello spettacolo interpreta Maria (la cugina del protagonista Pietro, una donna folle, sconnessa, spudorata e tenera) ha imparato a conoscerla fino in fondo: “Mi fa ridere, ma non mi assomiglia per niente. Io nella vita sono severa, una vera soldatessa”. Ed è così che inizia questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie a Tosca D’Aquino: nella distanza tra chi si è sul palco e chi si è quando si scende. Un viaggio fatto non di ruoli, ma di scelte. Di assenze che fanno rumore e presenze che, a volte, salvano. Per D’Aquino, le vere magnifiche presenze non sono visioni o illusioni. Sono concrete. “I miei genitori, i miei figli, i miei maestri. Le persone che non mi hanno mai fatto sentire sola, anche quando avrei potuto esserlo”. Attrice di vocazione (“non ho mai avuto un piano B”), Tosca D’Aquino racconta una vita fatta di disciplina, di prove da superare senza rete, di una maternità vissuta con dedizione totale, anche nei momenti più duri: “Ho lasciato i miei figli con la febbre per andare in scena. È un mestiere che non perdona”. E poi la fede, che non ostenta ma che confessa con semplicità: “Se hai fede e hai una vocazione, non hai più paura della vita”. Non c’è ostentazione, mai. Né nella voce né nelle parole. Solo lucidità, sincerità e un pizzico di ironia. L’autoironia di chi sa che si può essere napoletane, brillanti, divertenti… ma anche silenziose, austere, e incredibilmente umane. Tosca D’Aquino non interpreta in questa intervista: si mostra. E lo fa con quella stessa grazia severa con cui ha costruito, giorno dopo giorno, il suo cammino.

Partiamo da Maria, il personaggio che interpreta nello spettacolo Magnifica presenza. È inevitabile pensare al confronto con Paola Minaccioni, che l’ha interpretata nel film. Cosa ha scelto di mantenere della sua interpretazione, e cosa invece ha deciso di lasciare? E soprattutto, cosa ha voluto portare di suo?

“Ferzan Ozpetek con Paola ha sfruttato il fatto che lei era romana. Con me, ha fatto lo stesso ma giocando sul mio essere napoletana. Questo è stato ovvio fin dall’inizio. Maria è una donna completamente fuori controllo, politicamente scorretta, che dice e fa cose assurde. Ed è proprio questa sua follia il bello del personaggio. Da parte mia, dico con sincerità che non ho portato nulla di personale. E, per fortuna, direi, perché io, nella vita vera, sono l’opposto. Davvero, mentre la interpreto rido tantissimo, ma in realtà sono una persona seria, molto severa: i miei figli mi chiamavano “la Merkel”. Questo dice tutto. C’è una grande differenza tra l’idea che la gente si fa di me – napoletana, attrice, spesso in ruoli brillanti – e quello che sono nella vita. In realtà sono piuttosto austera. Una fregatura vera e propria, insomma. Anche mio marito lo dice spesso: ‘Tutti si aspettano che con te ci si diverta un sacco’, e poi invece si trovano davanti una persona molto rigorosa”.

È del segno dei Gemelli, del resto…

“Ho questo lato oscuro che, per fortuna, riesco a esprimere sul palco. In qualche modo, è una valvola di sfogo. Altrimenti non potrei nemmeno fare questo lavoro. Ci vuole una parte di sé che trova spazio solo lì”.

Se dovesse definire Maria in relazione a Pietro, il protagonista, direbbe che è più un’ancora o un ostacolo per lui?

“Entrambe le cose. Nelle prime scene, Pietro è completamente perso, sta cercando se stesso, è disorientato. E in quel momento Maria, per quanto folle e invadente, rappresenta per lui una presenza, un appiglio. È una cugina morbosa, quasi ossessiva, che arriva perfino a fargli delle avance fisiche. È fuori di testa, veramente capace di tutto. È una che si spingerebbe anche oltre ogni limite. Ma al tempo stesso è anche un ostacolo, perché non lo lascia andare. Gli dice cose terribili, gli demolisce i sogni. Gli dice, per esempio: ‘Perché vuoi fare l’attore? Sei un ottimo pasticcere, apriamo una pasticceria!’. Ecco, questo dà il senso del personaggio. È una donna piccola, gretta, incapace di comprendere il bisogno di realizzazione personale. Per lei quel sogno non ha alcun senso. Quindi, mentre all’inizio può sembrare un’ancora, alla fine si rivela un vero impedimento per Pietro. Quando lui riesce finalmente a liberarsi da lei – e lo fa con sofferenza – si apre la possibilità di trovare la sua strada. C’è una scena finale, montata da Ferzan in modo magnifico, in cui io e lui ci salutiamo con un abbraccio. Poi lui assiste a uno spettacolo, che il pubblico non vede, e inizia a piangere. È una scena catartica, perché segna la liberazione dai suoi fantasmi e l’inizio del suo vero cammino”.

Quando ha sentito davvero di voler fare questo lavoro, e ha deciso di prenderlo sul serio, chi è stato la sua ancora e chi, eventualmente, l’ha ostacolata?

“Devo tutto ai miei genitori, papà Claudio e mamma Adele. Fin da piccolissima, penso addirittura da quando ero nella pancia di mia madre, sapevo che volevo fare l’attrice. E loro non hanno mai riso di questo mio sogno. Anzi, mi hanno sempre sostenuta in tutto. Ho iniziato a lavorare da adolescente, a Napoli. Ma loro, quando ho deciso di tentare l’ingresso all’Accademia ‘Silvio D’Amico’, si sono trasferiti con me a Roma ancora prima di sapere se avrei superato o no il test d’ingresso. Una scelta incredibile, se ci penso oggi. E proprio perché ora sono madre, non so se riuscirei a fare una cosa del genere per i miei figli. L’ho sempre sentita come una grande responsabilità, un fardello pesante. L’idea di deluderli mi terrorizzava. Forse è anche per questo che ce l’ho fatta. Appena sono entrata all’Accademia, ho avuto la fortuna di partecipare a uno stage con Monica Vitti, e lei diceva una cosa che non ho mai dimenticato: ‘Per fare questo lavoro bisogna essere disperati’. E io, in quel momento, lo ero profondamente”.

E oggi lo è ancora?

“Sì, lo sono ancora. Perché per me è una specie di vocazione. È come una malattia, nel senso buono. Non ho mai avuto un piano B. O facevo questo o, davvero, non sapevo che altro fare. Ancora oggi, vivo tutto con grande trasporto, anche con dolore. Perché questo è un lavoro complicato. Io vorrei lavorare sempre, però non è semplice. Il cinema, in particolare, è sempre più difficile da fare. E poi, se ci fai caso, tutti gli attori sono un po’ infelici. Chi fa il comico vuole fare il drammatico, chi fa teatro vuole fare cinema. Siamo sempre in una condizione di tensione, di ricerca continua”.

Tutte le aspettative che aveva da ragazza sul lavoro di attrice sono state soddisfatte?

“Sì, direi di sì. Ma per me la vera sfida non era diventare famosa. Non ho mai inseguito la fama o il guadagno. Io volevo lavorare, mantenermi con questo lavoro, farlo diventare una professione e non un hobby. Ma soprattutto, ho sempre desiderato una famiglia. Avere dei figli era per me fondamentale. Tant’è che, dopo il divorzio, ho formato subito una nuova famiglia. Ho avuto un altro figlio. Era proprio un’esigenza profonda. E quindi sì, posso dire che le mie aspettative si sono realizzate. Anche perché, ripeto, non avevo velleità assurde. Uscita dall’Accademia, ho iniziato col teatro impegnato, ho lavorato con registi come Ettore Scola, Nanni Loy, Klaus Kinsky… Poi la mia carriera ha preso una piega diversa, più popolare: Il ciclone, gli spettacoli con Vincenzo Salemme, il sabato sera di Rai 1 con Giorgio Panariello. Ed è andata bene così. Però in Italia c’è questo limite culturale: ti incasellano. Se fai il brillante, sei solo quello. Se fai il drammatico, fai solo quello. All’estero è normale fare tutto. Qui meno. Ma va bene così. Anzi, sono grata del percorso che ho fatto”.

Nei rapporti di coppia, i suoi partner hanno compreso le esigenze di una vita artistica così totalizzante?

“Sì, sempre. Per me è stata una conditio sine qua non. Non è mai esistita una relazione che potesse durare se l’altra persona non accettava il mio lavoro e tutto quello che comporta. E devo dire che ho avuto la fortuna di avere al mio fianco uomini che hanno capito. Mio marito, per esempio – quest’anno festeggiamo i 25 anni insieme – mi ha sempre supportata. E, con due bambini piccoli, se non hai accanto una persona che ti sostiene davvero, è durissima. Perché in questo mestiere sei spesso assente, e l’assenza pesa. Anche il mio ex marito è stato un padre molto presente, bravissimo. Forse inconsciamente ho scelto bene, anche per questo. Perché io ho avuto un padre eccezionale e, quando cresci con un uomo così nella tua vita, ti resta quell’impronta. Cerchi uomini all’altezza. Altrimenti partono già svantaggiati. Io, invece, mi sono sempre circondata di uomini favolosi”.

Per lei, Tosca, nella sua vita personale, cosa sono state le “magnifiche presenze”?

“Per me le magnifiche presenze sono state innanzitutto la mia famiglia. Devo tutto a loro, ai miei genitori, ma anche ai nonni. È proprio una questione di radici. Poi ci sono stati i maestri, insegnanti grandissimi che ho avuto la fortuna di incontrare e che mi hanno formato. E poi ci sono anche quegli incontri nella vita – amicizie, amori – che ti cambiano, che ti insegnano qualcosa. Quelle sono state presenze vere, concrete. Non assenze. Presenze che mi hanno segnato e accompagnato nel tempo”.

Non soffre le assenze?

“Ma sì, certo che ci sono e ci saranno sempre. Però sono cresciuta con un’educazione che mi ha insegnato a vedere il bicchiere mezzo pieno. A cercare sempre il lato positivo. Le assenze fanno parte della vita, e un po’ di malinconia ci deve stare. Altrimenti sembriamo tutti perfetti, sempre felici, sempre al top. E non è vero. La malinconia, in piccole dosi, è anche necessaria. Ma cerco sempre di non farla prevalere”.

Qual è il confine tra follia e visione?

“Eh, è molto sottile. Per noi attori, la follia è una cosa che ci sta sempre addosso, che abbiamo a portata di mano. La vita che facciamo, le emozioni che attraversiamo, i personaggi che interpretiamo ogni sera sul palco… tutto ha un che di folle, se lo guardi da fuori. Io me ne accorgo quando parlo con le mie amiche che fanno lavori ‘normali’: per loro la mia è una vita inconcepibile. Ma in questa follia c’è un ordine, anche se sembra il contrario. È un ordine che arriva dall’alto, come se ognuno seguisse una propria vocazione”.

Quindi crede?

“Sì, io sono credente e anche praticante”.

Cosa significa per lei essere credente e praticante?

“C’è una frase bellissima di un autore che ho sempre amato, e che cita Il gabbiano di Cechov: ‘Io ho fede, che è la cosa principale. Quando penso alla mia vocazione non ho più paura della vita’. Ecco, è così anche per me. Quando senti di avere una vocazione e hai fede, non hai più paura della vita. Vai avanti, anche nei momenti difficili. E invece, purtroppo, ci sono tante persone che fanno una vita e un lavoro che non amano. E questo è terribile. Vivere senza passione, senza uno scopo, può diventare una prigione”.

Qual è la sua più grande paura?

“Le paure che ho oggi non riguardano più me. Sono legate ai miei figli. Ho due figli che vivono a Milano e, anche se sono adulti, il pensiero è sempre con loro. Il timore che possa accadere qualcosa è costante. È un sentimento che arriva con la maternità, che non si spegne mai.”

È stato facile far capire ai suoi figli che lavoro fa la loro mamma?

“Per loro è sempre stato qualcosa di molto naturale. Come se lavorassi alle poste, per capirci. Non hanno mai vissuto il mio lavoro con fascino o mistero. Quando erano piccoli sapevano che facevo l’attrice, vedevano i miei film, venivano a teatro, ma lo vivevano con totale serenità. E per quanto mi riguarda, sono contenta che, fortunatamente, nessuno dei due abbia seguito le mie orme”.

Perché “fortunatamente”?

“Perché è una vita difficile, instabile, faticosa. È un mondo non meritocratico, spesso ingiusto. Io ho lasciato i miei figli a casa con la febbre a 40 per andare a lavorare. Lo spettacolo va avanti, sempre. È una vita che non auguri a chi ami. Spero per loro in qualcosa di più stabile, anche se poi non si sa mai… Oggi hanno preso strade diverse, ma domani chissà.”

Oggi quanti anni hanno?

“Hanno 27 e 20 anni”.

Com’è stato vederli crescere, diventare uomini?

“Troppo in fretta. Tutto è accaduto così velocemente. Hai il bambino attaccato al seno, lo allatti, lo coccoli, e poi all’improvviso… cambia la voce, spuntano i peli. Ti chiedi: ma dov’è finito il mio bambino? È uno shock, a volte. Un passaggio repentino che lascia il segno”.

Si è occupata lei della loro educazione affettiva?

“Sì, assolutamente. Sono stata molto presente da quel punto di vista. Ma devo dire che ho avuto accanto anche un padre eccezionale – il mio ex marito – che ha sempre fatto la sua parte con grande responsabilità. E poi c’è sempre stato questo carrozzone familiare: nonne, zie, cugini. Tutto quell’affetto che fa la differenza”.

Il suo lavoro la costringe a viaggiare spesso. Riesce a ritagliarsi momenti di solitudine?

“Sì, e le dirò: li cerco. Sono molto spesso in mezzo alla gente, connessa con il mondo. Mio marito dice sempre: ‘Com’è possibile che tu mantenga i rapporti anche con i cugini di terzo grado?’. Ma è così. E proprio per questo, quando riesco a stare da sola, lo vivo come un momento prezioso. Mi piace leggere, vedere film, riflettere. Ho bisogno della solitudine, è una questione di salute mentale per me. Ogni giorno cerco di avere almeno un momento solo mio”.

Da ragazzina riusciva a parlare con i suoi genitori e a manifestare i propri malesseri?

“Sempre: parlavo tantissimo con i miei genitori. Anzi, le dirò, ho sempre avuto il problema opposto: parlo troppo! Mi sarebbe piaciuto essere una donna affascinante, di quelle che non dicono nulla, che restano misteriose. Invece io dopo cinque minuti ho già raccontato tutta la mia vita. Sono trasparente, cristallina. Quello che penso, lo dico. In questo senso, ho sempre giocato altre carte”.

Tra le tante “carte” che ha giocato nella sua carriera, c’è stata mai una scelta, un ruolo, qualcosa che col senno di poi non rifarebbe?

“No, sinceramente no. Come dicevo prima, ho sempre cercato di giocarmi le carte che potevo permettermi di giocare, quindi andavo sul sicuro. Non ho mai fatto scelte azzardate o forzate. Mi sono sempre affidata molto al mio istinto e a quello che era alla mia portata in quel momento”.

Incontra tantissima gente, anche tantissimo pubblico. Cosa le dicono più spesso le persone?

“La cosa che mi fa più piacere è che mi trovano simpatica. È bello quando uomini, donne – e soprattutto le donne – ti dicono che sei una persona piacevole. Io ho sempre avuto una buona connessione con il pubblico femminile, che a volte è anche quello più difficile da conquistare. Questo per me è molto importante. Ci sono attrici che creano volutamente un personaggio più distante, scostante, per mantenere un certo alone di mistero. Io no. Sono trasparente, e il mio personaggio pubblico aderisce molto a quello che sono nella vita. Questo, secondo me, arriva alla gente”.

Come riesce a veicolare ciò che trasmette in scena? Va di testa, di pancia, d’istinto?

“Sicuramente c’è una parte di studio. Vengo da scuole e da metodi che ci insegnano l’immedesimazione, la tecnica. Ma poi, alla fine, come dice lei, vince la pancia. C’è sempre un momento in cui quel personaggio lo devi sentire, ti deve “scattare” dentro. È un processo che avviene piano piano. Anche i costumi aiutano: quando inizi a indossare certi vestiti, entri fisicamente nel personaggio, lo senti tuo”.

E finisce per esserne quasi inglobata?

“Esatto. Spesso mi sento davvero immersa nel personaggio. Poi, certo, ci sono anche quei casi in cui non riesci a entrare in profondità come vorresti. Capita. È una statistica: come per tutti gli attori, ci sono ruoli riusciti meglio e altri meno. Non tutte le ciambelle riescono col buco. Ma spesso sono utili anche quelle perché aiutano a crescere”.

Nel corso della sua carriera ha avuto tanti maestri. A partire da Monica Vitti, che ha citato. Cosa ha scelto di conservare degli insegnamenti ricevuti, e cosa invece ha sentito che non le apparteneva?

“Io ho assorbito tutto. Come una spugna. Quando fai un lavoro che ami così tanto, sei in uno stato di esaltazione perenne. E quindi ogni cosa che ti dicono, la prendi, la analizzi, la fai tua. Certo, a volte puoi non essere d’accordo con un regista, può capitare di avere idee diverse su un personaggio. Però io, da questo punto di vista, sono molto disciplinata”.

Quanto hanno contato per lei umiltà, disciplina e autodeterminazione nel suo percorso?

“Tantissimo. Sono stati fondamentali. Le racconto un episodio: quando ho girato Il viaggio di Capitan Fracassa con Massimo Troisi (abbiamo lavorato insieme per tre mesi) a un certo punto lui, osservando il mio modo di fare, il mio carattere, mi disse una cosa che non ho mai dimenticato:

‘Tu lavorerai sempre. Perché alla fine il carattere vince’. Troisi aveva capito che ero una persona che si adatta, che non crea problemi, che sa stare al suo posto. E aveva ragione. Credo che questo atteggiamento sia vincente, non solo nel nostro lavoro, ma in generale nella vita. Sono una persona che ascolta molto. Ho un grande rispetto per le gerarchie: per me il regista è il regista, non ho mai avuto la tentazione di fare la regia o di mettermi in competizione. Porto sempre la mia natura nei ruoli, certo, ma dentro un contesto di fiducia e disciplina. Mi considero davvero un bravo soldato. Ed è così che affronto ogni progetto”.

Soldato D’Aquino, se dovesse scegliere tre aggettivi per descriversi, oggi, quali sarebbero?

“Tre aggettivi sono pochi per definire una persona, ma ci provo. Sicuramente mi considero una persona solare: cerco sempre di vedere il lato positivo delle cose. Poi dolce, perché ho una parte affettiva molto presente. Ma anche, diciamo… esigente. Non rigida, però pretendo molto. Perché do tanto, e quando dai tanto ti aspetti lo stesso dagli altri. Non mi accontento della superficialità o della poca dedizione. In questo senso, sono molto soldato, come dicevamo prima”.

E oggi, nella sua carriera, è in una fase in cui sta raccogliendo o sta ancora seminando?

“Si semina sempre, caro. Sempre. Io credo che si raccolga solo alla fine della vita. E sarebbe anche un po’ presuntuoso pensare: ‘Ho fatto tutto, ora mi godo i frutti’. No, questo è un lavoro assurdo, che ti mette sempre alla prova. Ci sono momenti in cui lavori tanto, altri in cui la voce gira meno. L’importante è restare centrato. Avere equilibrio nella vita, tenere i piedi per terra. Solo così riesci a continuare in modo sano, con lucidità”.