Toscana vieta lavoro all'aperto nei giorni di allerta caldo, stop dalle ore 12:30 alle 16 fino al 31 agosto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Stop al lavoro nelle ore più calde nei campi e nei cantieri. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha firmato un’ordinanza che vieta il lavoro dalle 12:30 alle 16 nei luoghi all’aperto o esposti ad alte temperature, nei giorni a rischio di caldo eccessivo. Il provvedimento durerà fino al 31 agosto ed è simile a quello adottato negli ultimi anni da molte regioni per ridurre i rischi per i lavoratori. La misura è arrivata in anticipo rispetto al solito, a causa delle elevate temperature di questi giorni.

Toscana vieta lavoro all’aperto nei giorni di allerta caldo

Con un mese di anticipo rispetto al solito, la Regione Toscana ha introdotto il divieto di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16 nei giorni segnalati come a rischio per il caldo eccessivo.

L’ordinanza è stata firmata dal governatore Eugenio Giani nella giornata di ieri, giovedì 28 maggio, e durerà fino al 31 agosto.

ANSA

“Visto l’andamento climatico e della stagione ho deciso di anticipare la consueta ordinanza estiva”, spiega Giani in una nota. Lo scorso anno l’ordinanza era entrata in vigore il 25 giugno.

“Elevata temperatura, umidità e la prolungata esposizione al sole costituiscono infatti un pericolo per la salute dei lavoratori, che vogliamo tutelare. Un prolungato stress termico e colpi di calore possono avere esiti anche letali”.

Quando si applica il divieto

Il divieto di lavoro nelle ore più calde vale su tutto il territorio della Toscana e riguarda il settore agricolo e florovivaistico, i cantieri edili all’aperto e le cave.

Non si applica, spiega la Regione, “alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori quando si tratta di interventi di pubblica utilità, di protezione civile e o di salvaguardia della pubblica incolumità”.

Le giornate più a rischio per il caldo saranno indicate nel sito Worklimate3.0. La responsabilità della scelta spetta al datore di lavoro.

Troppo caldo per lavorare, le misure nel 2025

Negli ultimi anni molte Regioni hanno adottato durante l’estate provvedimenti del genere per ridurre il rischio di problemi alla salute dei lavoratori dovuti al caldo.

Nel 2025 il divieto di lavoro nei campi e nei cantieri dalle 12:30 alle 16 nei giorni più caldi è stato adottato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Visto l’andamento delle temperature, quest’anno la Toscana ha scelto di anticipare l’ordinanza. Ed è probabile che nei prossimi giorni altri governatori seguano l’esempio di Giani.