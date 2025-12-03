Totò Cuffaro agli arresti domiciliari dopo l'interrogatorio del gip, libero Saverio Romano di Noi Moderati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il gip di Palermo, dopo l’interrogatorio, ha disposto gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana, indagato a vario titolo assieme ad altre 17 persone per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Il gip ha invece respinto la richiesta di arresto per Saverio Romano, deputato e coordinatore di Noi Moderati, anche lui coinvolto nell’inchiesta.

Totò Cuffaro agli arresti domiciliari: la decisione del gip

La decisione del gip di Palermo di disporre gli arresti domiciliari per Salvatore “Totò” Cuffaro, come richiesto dalla Procura all’inizio del mese di novembre, è arrivata dopo l’interrogatorio dell’ex presidente della Regione Siciliana.

Cuffaro, con altre 17 persone, è indagato a vario titolo per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione.

ANSA

L’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro.

Di cosa è accusato Totò Cuffaro

Come riportato da ANSA, al centro dell’indagine della Procura di Palermo che ha portato all’arresto di Cuffaro ci sarebbe una sorta di comitato d’affari, di cui l’ex presidente della Regione Siciliana sarebbe stato “dominus“. Secondo l’accusa, Cuffaro avrebbe deciso appalti, nomine dei vertici della sanità e truccato concorsi pubblici.

Sotto la lente dei magistrati sono finite, tra l’altro, la “gara ausiliariato” bandita dall’Asp di Siracusa e il concorso pubblico a 15 posti a tempo indeterminato per operatore socio sanitario all’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo.

Niente braccialetto elettronico per Totò Cuffaro

Stando a quanto riferito da Adnkronos non è previsto braccialetto elettronico per l’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro, né per gli altri due indagati Antonio Iacono e Roberto Colletti.

Questa decisione è stata presa perché non emergono “particolari esigenze da imporre il costante monitoraggio”, anche se è stato imposto un ”assoluto divieto di comunicazione così da escludere qualsiasi possibilità di mantenere contatti con altri coindagati o con soggetti terzi, comunque appartenenti alla pubblica amministrazione e all’imprenditoria”.

Libero Saverio Romano

Il gip ha respinto la richiesta di arresto per Saverio Romano, deputato e coordinatore di Noi Moderati, nell’ambito dell’inchiesta per corruzione nella sanità.

Ad Adnkronos, lo stesso Romano ha dichiarato: “Ancora non ho letto la misura, ho visto però che hanno riqualificato il reato per Cuffaro in traffico di influenza. Non conosco le motivazioni dell’ordinanza ma sono comunque contento del fatto che, come dice il gip, non ci sono le esigenze cautelari nei miei confronti”.