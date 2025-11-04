Totò Cuffaro rischia di nuovo l'arresto col deputato Nm Saverio Romano, inchiesta su appalti e corruzione

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Salvatore ‘Totò’ Cuffaro, rischia un nuovo arresto. L’ex presidente della Regione Siciliana, leader della Dc, è finito nel mirino della Procura di Palermo, che sta conducendo un’inchiesta su appalti pilotati. Tra i 18 indagati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione, ci sarebbe anche Saverio Romano, deputato di Noi Moderati. Per entrambi, i pm hanno chiesto i domiciliari.

L’inchiesta della Procura di Palermo

L’inchiesta dei magistrati palermitani, riguardante presunti appalti pilotati nell’ambito della sanità, coinvolge 18 persone.

Sono accusate a vario titolo di:

associazione a delinquere

turbativa d’asta

corruzione

Le più note sono Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana nonché leader della Dc, e il deputato Saverio Romano, parlamentare tra le fila di Noi Moderati.

Tra gli altri 16 indagati, che dovranno comparire tutti davanti al giudice per le indagini preliminari (gip) per l’interrogatorio preventivo, ci sono, oltre a diversi funzionari pubblici, anche:

Vito Raso, autista e uomo di fiducia di Cuffaro)

autista e uomo di fiducia di Cuffaro) Carmelo Pace , deputato regionale Ars

, deputato regionale Ars Alessandro Maria Caltagirone, attuale direttore generale dell’Asp di Siracusa

Le perquisizioni sono state disposte, spiega la Procura di Palermo, “al fine di evitare la dispersione delle prove a seguito della scoperta delle indagini imposta dalla notifica dell’invito a rendere interrogatorio preventivo a seguito della richiesta di applicazione di misura cautelare”.

La reazione di Totò Cuffaro

Questa la reazione di Totò Cuffaro, leader Dc:

“Stamani mi hanno notificato un avviso di garanzia e hanno effettuato perquisizioni nella mia abitazione e in ufficio. Ho fornito ai carabinieri la massima collaborazione e sono sereno, rispetto ai fatti che mi sono stati contestati, per alcuni dei quali non conosco né le vicende né le persone. Sono fiducioso nel lavoro degli organi inquirenti e pronto a chiarire la mia posizione”.

La reazione di Saverio Romano di Noi Moderati

Questa la reazione di Saverio Romano, coordinatore politico e deputato di Noi Moderati:

“Apprendo dalla stampa di una richiesta della procura di Palermo che mi riguarderebbe: non ne so nulla e non ho ricevuto alcuna comunicazione. In ogni caso sono assolutamente tranquillo e a disposizione, pronto a chiarire eventuali dubbi dei magistrati, dei quali ho la massima stima e considerazione”.

Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, ha invece affermato in una nota che “siamo fermamente convinti dell’estraneità di Saverio Romano dalle accuse contestategli e siamo sicuri che sarà dimostrata anche davanti al gip. Ancora una volta la cosa più grave è la celebrazione di un processo mediatico che purtroppo è iniziato prima ancora che Saverio Romano fosse a conoscenza dell’inchiesta. Come ha detto lui stesso, purtroppo, ormai il danno è fatto. Da parte mia e di tutto il partito la massima solidarietà a Saverio”.

Chi è Totò Cuffaro

Il 2 novembre 2004 Totò Cuffaro era stato rinviato a giudizio per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, venendo condannato definitivamente a 7 anni nel 2011.

Aveva lasciato il carcere il 13 dicembre 2015 dopo avere scontato 4 e 11 mesi grazie all’indulto di un anno e allo sconto per buona condotta: “Oggi posso dire di aver superato il carcere. Nella mia coscienza sono innocente. Ho fatto degli errori, non mi voglio nascondere. Io li ho pagati, altri no. Ora credo di avere il diritto di ricominciare”, aveva dichiarato ai cronisti fuori da Rebibbia.

Accusato anche di concorso esterno in associazione mafiosa, era stato prosciolto nel 2012 dal gip per insufficienza di prove.

Chi è Saverio Romano

Saverio Romano, nato a Palermo il 24 dicembre 1964, è un deputato di Noi Moderati, eletto nel collegio di Bagheria, e conosce Totò Cuffaro da decenni.

Entrambi sono cresciuti nella Dc, ricoprendo la carica di segretari regionali dei giovani democristiani, cresciuti dall’ex ministro Calogero Mannino.

Originario di Belmonte Mezzagno, vicino Palermo, Romano è stato anche ministro dell’Agricoltura nel Governo Berlusconi, seppur per pochi mesi: dal 23 marzo 2011 al 16 novembre dello stesso anno.

Ruolo di fatto non approvato con leggerezza dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dato che all’epoca Saverio Romano era coinvolto in un’inchiesta per mafia, poi conclusasi con l’assoluzione per insufficienza di prove.