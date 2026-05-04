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Un’auto è stata sequestrata e alcuni componenti sono stati distrutti dalla Guardia di Finanza a Catanzaro, dove una Toyota era stata trasformata per sembrare una Ferrari F355GTS. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale locale, dopo che la vettura era stata messa in vendita come auto di lusso contraffatta.

Operazione della Guardia di Finanza e Ferrari Spa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Catanzaro, con il supporto di tecnici specializzati inviati direttamente dalla casa automobilistica Ferrari Spa, hanno dato esecuzione a un provvedimento giudiziario che ha portato allo smontaggio e alla distruzione di diversi componenti contraffatti installati su una vettura. L’intervento è stato ordinato dal Tribunale di Catanzaro dopo accurate indagini.

La trasformazione della Toyota in una Ferrari F355GTS

L’auto oggetto dell’operazione era una Toyota, già sequestrata in precedenza dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Catanzaro. La vettura era stata radicalmente modificata nella carrozzeria e negli accessori, sia esterni che interni, per renderla quasi indistinguibile da una Ferrari F355GTS, il celebre modello sportivo prodotto tra il 1994 e il 1999 dalla casa di Maranello con design Pininfarina. Stemmi, loghi e parti meccaniche originali della Toyota, come cerchi, volante, battitacco, passaruota, cofano anteriore e posteriore, erano stati sostituiti con prodotti apparentemente identici a quelli della Ferrari.

La vendita e la pubblicità online della falsa Ferrari

L’auto così trasformata era stata messa in vendita presso un autosalone di Catanzaro e pubblicizzata anche sul web come una Ferrari F355GTS, senza però indicare il prezzo. L’intento era quello di ingannare potenziali acquirenti, facendo passare la Toyota modificata per una vera auto di lusso del “Cavallino rampante”.

Sequestro, denuncia e provvedimenti giudiziari

Dopo gli accertamenti di rito, la vettura è stata sequestrata dai finanzieri e il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per contraffazione. In seguito, l’uomo è stato rinviato a giudizio. L’Autorità Giudiziaria, al termine delle verifiche, ha disposto la distruzione delle componenti oggetto di contraffazione e la riconsegna della vettura al proprietario.

Il ruolo di Ferrari Spa nell’operazione

Un aspetto rilevante dell’operazione è stato il coinvolgimento diretto di personale specializzato inviato dalla Ferrari Spa, che ha collaborato con la Guardia di Finanza per identificare e smontare i componenti contraffatti. Questo intervento ha permesso di accertare la natura delle parti installate sulla Toyota e di procedere alla loro distruzione, come disposto dal Tribunale di Catanzaro.

IPA