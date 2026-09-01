Tra alimenti scaduti e strutture a rischio incendio, il video della maxi operazione dei Nas a Bologna
Controlli dei Nas in Appennino: sequestrati 400 kg di cibo scaduto e chiuse strutture ricettive irregolari
Alimenti scaduti da oltre due anni, conserve e liquori prodotti senza il rispetto delle procedure Haccp. Ma anche impianti elettrici e idrici precari e aree barbecue allestite in zone a rischio incendio, con dotazioni di sicurezza insufficienti o non revisionate. Sono alcune delle irregolarità rilevate dai Carabinieri del Nas di Bologna in una campagna straordinaria di controlli dedicata al cosiddetto ‘turismo lento‘, lungo i principali cammini escursionistici dell’Appennino emiliano-romagnolo. Il bilancio dell’operazione è di circa 400 chili di alimenti sequestrati, per un valore di 24.000 euro. Sono state sequestrate anche attrezzature ricreative e strutture abitative irregolari per circa 160.000 euro e sospese cinque attività di ristorazione e sei strutture ricettive per un valore complessivo in quasi sei milioni di euro. Oltre alle carenze igienico-sanitarie, i militari hanno accertato attività di ristorazione, campeggio e glamping prive dei titoli autorizzativi necessari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.