Tra gli Epstein Files anche una foto compromettente dell'ex principe Andrea sdraiato con diverse ragazze

Il destino del principe Andrea è stato sigillato definitivamente da Re Carlo III già alla fine di ottobre, ma le nuove immagini degli Epstein Files rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia statunitense aggiungono un capitolo ancora più torbido alla vicenda. Gli scatti che ritraggono l’ex duca a Sandringham confermano la gravità delle accuse di Virginia Giuffre, la cui verità ha portato alla caduta definitiva del figlio prediletto di Elisabetta II.

Perché Andrea non è più principe

Come riporta Internazionale, la caduta dell’uomo che un tempo era il duca di York è stata formalizzata il 30 ottobre 2025, quando Buckingham Palace ha annunciato con una nota gelida che il sovrano aveva avviato il processo per ritirare ogni titolo e onorificenza al fratello.

Da quel momento, il principe deposto è stato privato della sua identità reale, diventando per lo Stato e per la Corona semplicemente Andrew Mountbatten Windsor.

Jeffrey Epstein

Ma non è stato solo un declassamento nominale: Carlo III ha emesso un avviso formale per la rinuncia al contratto di locazione della Royal Lodge, il maestoso palazzo da trenta stanze vicino a Windsor, ordinando al fratello di sparire dalla vista pubblica e di trasferirsi in una residenza privata molto più modesta nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk.

Il ruolo delle memorie di Virginia Giuffre

Questa decisione drastica non è arrivata nel vuoto, ma è stata la risposta ferma della monarchia alla pubblicazione delle memorie postume di Virginia Giuffre, avvenuta il 21 ottobre 2025.

Nel suo libro, la donna, suicidatasi nell’aprile dello stesso anno, ha ribadito con dettagli atroci di essere stata costretta a tre incontri sessuali con il principe su ordine di Jeffrey Epstein.

La pressione mediatica era diventata insostenibile anche a causa di un’altra fotografia scandalosa circolata in quel periodo, che ritraeva Epstein insieme a Ghislaine Maxwell e al predatore sessuale Harvey Weinstein proprio nei giardini della Royal Lodge, ospiti del principe in occasione del compleanno della figlia Beatrice.

L’ex principe Andrea e gli Epstein Files

A dicembre 2025, la declassificazione di migliaia di documenti da parte delle autorità americane, prevista dall’Epstein Files Transparency Act, ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, rendendo pubblica una foto inedita che ritrae Andrea sdraiato tra diverse ragazze proprio all’interno di Sandringham House.

Sebbene lo sfratto fosse già stato decretato due mesi prima, questo nuovo materiale visivo ha agito come una sorta di autopsia morale sulla sua carriera reale, dimostrando come le residenze della Corona fossero state utilizzate come teatro per frequentazioni inaccettabili.

Il ruolo del principe William, erede al trono, è stato decisivo in questo processo di isolamento: è stato lui, insieme al padre, a spingere per la soluzione più estrema, per evitare che l’istituzione venisse trascinata a fondo dai peccati dello zio.