Tra i virus influenzali domina la variante K, ma Gianni Rezza spegne l'allarme di Bassetti: "Tanto clamore"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’influenza sta costringendo a letto tantissimi italiani. Diversi esperti, tra cui Matteo Bassetti, hanno lanciato l’allarme sulla diffusione dei virus influenzali e in particolare della variante K. Il professor Gianni Rezza, dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità, non sembra condividere la preoccupazione dei colleghi e parla di “clamore” non giustificato, perché la variante K “non sembra essere più aggressiva” della altre.

Virus influenzali, Gianni Rezza spegne l’allarme di Bassetti

In diversi paesi nelle scorse settimane si è iniziato a parlare di “super influenza” per la diffusione di diversi virus influenzali e in particolare della variante K, che ha portato a una stagione influenzale iniziata in anticipo e con numeri elevati.

L’infettivologo Matteo Bassetti l’ha definita “una delle peggiori ondate influenzali degli ultimi anni”, rinnovando l’invito agli italiani a vaccinarsi.

ANSA Gianni Rezza, dirigente ISS e professore all’Università Vita-Salute San Raffaele

Gianni Rezza, professore di Igiene e Sanità pubblica all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, non condivide la stessa preoccupazione del collega.

Perché, spiega all’Adnkronos, la variante K “non sembra essere più aggressiva rispetto a quelle che la hanno preceduta”. E quindi, “dov’è la novità in mezzo a tanto clamore?”.

“Quando compaiono delle mutazioni durante la stagione influenzale”, spiega, “la curva epidemica tende ad allungarsi”.

“Come previsto, i casi di infezioni respiratorie acute sono in aumento in questo periodo. E fra questi sono ormai ampiamente predominanti quelli dovuti ai virus influenzali, e in particolare a H3N2”.

“L’andamento dei casi, però, sembra del tutto simile a quello del 2023-24”, afferma Rezza, non c’è né “un sorprendente anticipo” né un “anomalo andamento della curva epidemica”.

Variante K, il vero pericolo secondo Rezza

Secondo Gianni Rezza il vero problema si ha “quando le mutazioni rendono il vaccino meno protettivo“.

Perché colpendo anziani e soggetti fragili “può aumentare il numero di casi gravi” e “la conseguente congestione delle strutture ospedaliere”.

I dati provenienti dalla Gran Bretagna indicano che il vaccino antinfluenzale ha una efficacia ridotta contro la variante K.

Per questo, oltre a vaccinare le persone anziane, “è bene proteggerle prestando maggiori attenzioni, ad esempio evitare di contagiarle nel caso si abbiano febbre e sintomi respiratori”.

Virus influenzali, le 3 spie per riconoscerli

La variante K dell’influenza è ormai dominante in diversi Paesi del mondo, Italia compresa.

Come altri virus influenzali, si presenta con gli stessi sintomi tipici: febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e stanchezza, talvolta disturbi gastrointestinali.

Per capire si è stati eventualmente colpiti dal virus bisogna quindi fare attenzione alle solite tre spie:

febbre sopra i 38°;

sopra i 38°; almeno un sintomo respiratorio (naso chiuso o che cola, mal di gola, tosse);

(naso chiuso o che cola, mal di gola, tosse); almeno un sintono sistemico (stanchezza, dolori articolari o muscolari, spossatezza).