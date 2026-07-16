Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 27 reperti archeologici restituiti il bilancio di una cerimonia svoltasi a Roma il 16 luglio 2026, durante la quale preziosi manufatti sono stati riconsegnati all’Ambasciatore del Messico. L’operazione, condotta dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, è stata resa possibile grazie a indagini coordinate in diverse città italiane e ha avuto come obiettivo il contrasto al traffico illecito di beni culturali messicani.

Le indagini e il recupero dei reperti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cerimonia ufficiale di restituzione si è svolta presso la sede dell’Ambasciata degli Stati Uniti Messicani in Italia, alla presenza dell’Ambasciatore S.E. Genaro Lozano e della Direttrice dell’Istituto Culturale del Messico in Italia “Tina Modotti”, Dott.ssa Mónica de la Mora Kuri. Il Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Gen. B. Antonio Petti, ha consegnato i reperti, frutto di una complessa attività investigativa che ha coinvolto i Nuclei TPC di Roma, Monza, Firenze e Ancona, sotto il coordinamento delle Procure di Milano, Firenze, Brescia, Monza, Venezia e Ancona.

L’operazione ha preso avvio da diverse attività di indagine che hanno permesso di individuare e sequestrare 27 reperti archeologici di origine messicana. I beni, sottoposti a studi tecnici per certificarne autenticità e provenienza, coprono un ampio arco temporale e provengono da differenti aree archeologiche del Messico. Tra i manufatti recuperati figurano miniature fittili, statuette antropomorfe in terracotta, testine teotihuacane, reperti fossili del Cretaceo superiore e piccoli vasi in ceramica. Tutti gli oggetti sono stati riconosciuti dall’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico (INAH) come monumenti archeologici mobili di proprietà statale, tutelati dalla legge federale messicana.

Dettaglio delle operazioni nelle città italiane

Le indagini hanno coinvolto numerose città italiane. A Firenze e Ancona, i Carabinieri hanno effettuato verifiche congiunte con il Ministero della Cultura presso collezioni private, accertando la detenzione illegittima di alcuni beni, tra cui 2 reperti privi di documentazione che ne attestasse il possesso legittimo e l’importazione regolare. Il Nucleo TPC di Firenze, grazie a una segnalazione dell’Interpol peruviana, ha individuato 16 reperti importati illecitamente e messi in vendita su una piattaforma di e-commerce. Le successive perquisizioni hanno permesso di recuperare numerosi beni archeologici di provenienza straniera, tra cui quelli messicani.

A Roma, il Nucleo TPC ha condotto un’attività info-investigativa per contrastare la commercializzazione illegale di beni archeologici precolombiani, sequestrando 2 statuette in terracotta attribuite al primo periodo classico mesoamericano (100-400 d.C.), appartenenti alla cultura Maya.

Nel corso di un controllo doganale a Venezia, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, i militari hanno individuato 3 beni di eccezionale interesse paleontologico: pesci fossili in ottimo stato di conservazione, risalenti al Cretaceo superiore e provenienti dalla Formación Agua Nueva nel Messico Nord-Orientale.

A Monza, i Carabinieri hanno ricevuto la consegna spontanea di 286 manufatti archeologici da parte di un cittadino italiano. Tra questi, è stata riconosciuta 1 ciotola tripode proveniente dal Messico, successivamente rivendicata dall’Ambasciata messicana.

Infine, tra Milano e Monza, nel 2025, a seguito del censimento dell’eredità di un privato, sono stati recuperati diversi reperti e frammenti archeologici. L’esame scientifico ha permesso di identificare 4 reperti di probabile origine messicana, tra cui 3 testine teotihuacane prodotte tra il 200 a.C. e il 650 d.C.

Il valore e l’importanza dei beni restituiti

Il valore economico complessivo dei reperti è stato stimato in alcune decine di migliaia di euro, ma la loro importanza va ben oltre il mero aspetto finanziario. Si tratta di beni di elevato rilievo storico, culturale e scientifico, la cui restituzione rappresenta un atto di giustizia nei confronti della collettività messicana e un contributo fondamentale alla tutela del patrimonio mondiale.

La collaborazione internazionale e il significato della restituzione

L’evento del 16 luglio 2026 testimonia l’efficacia della collaborazione tra le Autorità messicane, l’Autorità Giudiziaria italiana e i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Solo grazie a una sinergia concreta è stato possibile ricostruire percorsi storici e restituire identità ai luoghi da cui i beni erano stati illegittimamente sottratti. La cerimonia di restituzione presso l’Ambasciata degli Stati Uniti Messicani in Italia rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione internazionale nella lotta al traffico illecito di beni culturali.