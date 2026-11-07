Tradisce il marito con i colleghi di lui nel Veronese, giudici le revocano la casa donata dall'uomo

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A una donna è stata revocata la casa in un comune in provincia di Verona, che aveva ricevuto in dono dal marito. È quanto è stato deciso dai giudici nel corso di una causa di divorzio. Sarebbe stato accertato che, proprio in quella dimora, la consorte aveva incontrato gli uomini con cui intratteneva relazioni extraconiugali causando “un’offesa grave” alla dignità del donante.

Il caso della casa donata alla moglie

Nel 2021 un primario della provincia di Verona aveva donato una casa all’allora moglie. L’immobile in questione è un appartamento di un Comune nel Veronese, del valore di circa 250mila euro.

Come riporta il Corriere della Sera, l’immobile era stato donato con atto pubblico dal medico alla consorte. Proprio nell’abitazione, però, la donna avrebbe incontrato alcuni uomini con cui intratteneva relazioni extraconiugali, diventate note nell’ambiente lavorativo del marito.

Per questo motivo, la donazione della casa è entrata nel caso della separazione tra i due coniugi, con la sentenza arrivata nel 2026 da parte del Tribunale di Verona.

I rapporti extraconiugali della moglie

Dal resoconto processuale è venuto fuori che la donna avrebbe intrattenuto plurime relazioni extraconiugali, note nell’ambiente di lavoro del marito e, in parte, consumate nell’immobile donato.

I legali del medico hanno anche parlato di “accuse infamanti e prive di riscontro probatorio” formulate dall’ex moglie nel successivo ricorso per separazione giudiziale, in cui aveva descritto l’uomo come un soggetto violento, dedito all’abuso di alcol e autore di condotte persecutorie “all’unico scopo di supportare la richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori con previsione di incontri protetti con il padre”.

In ogni caso nel 2024, il Tribunale di Pordenone ha dichiarato la separazione dei coniugi con addebito alla moglie proprio per violazione dell’obbligo di fedeltà.

Perché è stata revocata la casa alla donna

A inizio novembre 2026 il Tribunale civile di Verona ha infine accolto il ricorso del medico sulla domanda di revoca della donazione. Secondo l’art. 801 del codice civile, la revocazione per ingiuria grave consente al donante di riprendersi il bene donato se il beneficiario dimostra una profonda ingratitudine.

Nel caso di infedeltà tra coniugi, il tradimento fa revocare la donazione solo se commesso con modalità particolarmente offensive o umilianti. In questo caso, i giudici avrebbero riscontrato che la donna si sarebbe resa colpevole di un’offesa grave “all’onore, al decoro e alla dignità del donante”.

I tradimenti della donna per il Tribunale veronese erano, infatti, noti nell’ambiente sanitario di quel distretto, e sarebbero anche stati una delle cause che ha dato il via alla separazione, quando anche il marito ne è venuto a conoscenza.

Nella sentenza si legge che “a ciò si aggiunge la reiterazione dei rapporti adulterini, tutti intercorsi con soggetti operanti nel settore sanitario. Tale circostanza rendeva concretamente prevedibile che la vicenda travalicasse la sfera privata della donna e giungesse a conoscenza del personale e dei collaboratori del marito”. Perciò la donna dovrà ora restituire la casa e pagare anche circa 15mila euro di spese legali.