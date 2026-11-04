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I preziosi portati via a una donna anziana, poi la fuga interrotta a pochi passi dal portone. Un 40enne pluripregiudicato di origini campane è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri a Lumezzane (Brescia) con l’accusa di truffa aggravata. I militari lo hanno sorpreso proprio mentre tentava di allontanarsi con la refurtiva.

Il controllo e il ritrovamento dei preziosi

I militari della Stazione di Lumezzane (Brescia) e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gardone Val Trompia hanno notato l’uomo allontanarsi di corsa da una casa e salire su un’auto a noleggio, durante un servizio di controllo del territorio.

Fermato dopo poche centinaia di metri, è apparso agitato. La perquisizione ha permesso di trovare nel suo borsello, avvolti in un asciugamano, 37 monili in oro tra collane, anelli e orecchini, per un valore stimato di circa 25 mila euro.

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La truffa ai danni dell’anziana a Lumezzane

I Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione da cui l’uomo era uscito. La proprietaria, una 86enne, ha raccontato di aver ricevuto poco prima una telefonata: l’interlocutore le aveva detto che le Forze dell’Ordine dovevano controllare i suoi gioielli in seguito a una rapina in gioielleria.

Convinta dalle sue parole, la donna aveva consegnato tutti i preziosi al soggetto presentatosi alla porta. I militari l’hanno rassicurata e le hanno restituito i gioielli.

Le verifiche e l’arresto

Gli accertamenti hanno portato i militari a una camera che il sospettato aveva a disposizione in un Bed & Breakfast in provincia di Bologna.

Con il supporto dei colleghi del posto, la perquisizione è stata estesa alla stanza, dove sono stati trovati altri gioielli, sequestrati per risalire ai legittimi proprietari. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato accompagnato nella casa circondariale Nerio Fischione, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA