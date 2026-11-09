Tradito dalla tuta a quadri dopo la truffa all'anziana di Monopoli, il complice preso in stazione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una truffa all’anziana con la scusa del familiare finito nei guai, la nipote aggredita nel condominio, poi la fuga. A tradire il complice è stata una vistosa tuta a quadri, la stessa ripresa dalle telecamere. Per il colpo messo a segno a Monopoli, nel Barese, la polizia ha arrestato due uomini, di 58 e 18 anni.

La truffa all’anziana di Monopoli e la nipote aggredita

Come riporta il comunicato della Polizia di Stato, la donna è stata chiamata al telefono da un uomo che si è spacciato per un appartenente alle forze dell’ordine. Le ha raccontato che un familiare era coinvolto in un fermo giudiziario, gettandola nel panico, e poco dopo si è presentato a casa per farsi consegnare contanti e gioielli d’oro come parziale risarcimento dei danni.

La nipote, allertata, è accorsa per aiutare la nonna, ma nel tentativo di scappare il truffatore l’ha aggredita all’interno del condominio. Gli agenti del Commissariato di Monopoli, intervenuti subito, hanno raccolto i primi indizi e individuato l’auto usata per la fuga.

L’auto della fuga e il primo degli arrestati a Martina Franca

Con l’aiuto dei sistemi di rilevamento dei transiti e di localizzazione satellitare, i Falchi della Squadra mobile di Bari e i poliziotti del Commissariato di Martina Franca hanno rintracciato la vettura nelle campagne di Martina Franca, in provincia di Taranto. Dopo un appostamento, hanno bloccato accanto all’auto un 58enne residente in provincia di Napoli.

Addosso aveva l’intera refurtiva: 1.590 euro in contanti e diversi monili d’oro, restituiti poi ai legittimi proprietari. A quel punto mancava ancora il complice, e la caccia si è spostata su stazioni ferroviarie e fermate dei bus regionali.

Il complice tradito dalla tuta a quadri a Taranto

Il secondo uomo, un 18enne, è stato intercettato dalla Polizia ferroviaria alla stazione di Taranto mentre stava per salire su un treno diretto a Bari. Era senza documenti e senza soldi, e non ha saputo spiegare cosa ci facesse lì. Una volta identificato, gli agenti hanno notato che indossava la stessa tuta ginnica ripresa dalle telecamere vicino al luogo della truffa. Gli atti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria: i due sono stati arrestati con le accuse di truffa aggravata e rapina impropria e portati nel carcere di Taranto.

IPA