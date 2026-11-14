Traffico aereo bloccato negli Usa per 4 ore, "nessun attacco hacker o nuovo 11 settembre" ma sistemi obsoleti

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La sensazione di un nuovo 11 settembre, il terrore di un grande attacco hacker e gli enormi disagi pratici: sono stati questi i tre elementi principali del blocco del traffico aereo che ha paralizzato per quattro ore tutti gli aeroporti degli Stati Uniti la scorsa notte. Alla base del problema è stato individuato un guasto alle infrastrutture di comunicazione della Federal Aviation Administration (Faa), aggravato dal sovraccarico di “apparecchiature obsolete”, come le ha definite lo stesso Donald Trump. Il traffico è ripreso alle 20:15 della costa orientale statunitense, le 2:15 di sabato in Italia, ma migliaia di voli sono stati cancellati o ritardati.

Perché il traffico aereo negli Usa è stato bloccato

A spiegare cosa è successo è stato il segretario ai Trasporti americano Sean Duffy, il quale ha attribuito il problema a “switch” e “router” sovraccarichi di dati, incapaci di garantire informazioni sufficientemente stabili ai controllori del traffico aereo. La decisione di fermare i decolli è stata adottata per precauzione, mentre oltre 3.500 aerei si trovavano già in volo.

Si tratta del più lungo blocco nazionale delle partenze dal 2001, anno degli attentati dell’11 Settembre. Il problema ha interessato la rete di telecomunicazioni utilizzata dalla Faa, l’Agenzia federale responsabile della sicurezza dell’aviazione civile americana, per coordinare i movimenti degli aerei. In sostanza le apparecchiature della rete hanno cominciato a ricevere una quantità di dati superiore alla loro capacità di gestione, producendo informazioni incoerenti.

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Per “router e switch obsoleti” si intendono le componenti fondamentali proprio per lo smistamento delle informazioni tra i sistemi informatici e le strutture di controllo. I router indirizzano i dati attraverso le reti di comunicazione, mentre gli switch collegano e gestiscono i dispositivi all’interno di una stessa rete. Quando questi apparati non funzionano correttamente possono verificarsi ritardi, interruzioni o incongruenze nelle informazioni trasmesse.

Nel caso americano, l’instabilità ha coinvolto sia i dati radar sia le comunicazioni necessarie per coordinare il traffico aereo. Duffy ha precisato che “non si è verificata un’interruzione totale delle telecomunicazioni o dei radar”. Il problema era però abbastanza grave da compromettere l’affidabilità delle informazioni a disposizione dei controllori.

La Faa ha quindi disposto un “nationwide ground stop”, espressione che indica il blocco delle partenze su scala nazionale. Si tratta di una misura di sicurezza che impedisce agli aerei di decollare, evitando di aggiungere nuovi velivoli a uno spazio aereo nel quale il coordinamento del traffico presenta criticità.

La cronologia del blocco, dalle anomalie alla riapertura

La ricostruzione ufficiale colloca l’inizio dell’emergenza alle 15:36 di venerdì 13 novembre, ora di Washington, corrispondenti alle 21:36 italiane. In quel momento sono state rilevate anomalie nelle comunicazioni e nei dati radar dei centri di controllo distribuiti sul territorio americano.

Il malfunzionamento ha interessato i centri regionali che seguono gli aerei durante la navigazione e le strutture chiamate Tracon, acronimo di Terminal Radar Approach Control, cioè i centri radar che gestiscono gli avvicinamenti e le partenze nelle aree circostanti gli aeroporti. La sequenza degli avvenimenti è stata la seguente:

ore 15:36 negli Usa (21.36 in Italia): vengono rilevate le prime anomalie nei sistemi radar e nelle comunicazioni dei centri di controllo;

poco dopo le 16 (le 22 italiane): la Faa dispone il blocco nazionale delle partenze per motivi di sicurezza;

nel corso del pomeriggio americano: aumentano cancellazioni e ritardi, la Faa chiede anche a Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, di sospendere le partenze verso gli Stati Uniti da 42 Paesi;

durante l’emergenza (nella notte italiana): le autorità americane escludono, sulla base delle prime verifiche, evidenze di un’azione ostile e i tecnici lavorano al ripristino delle comunicazioni;

ore 20:15 negli Usa (2.15 di sabato 14 novembre in Italia): il blocco viene revocato e le partenze possono gradualmente riprendere.

Cosa hanno detto Trump e Mullin

Il provvedimento è rimasto in vigore per oltre quattro ore. Il ripristino del sistema, tuttavia, non ha tuttavia coinciso con il ritorno immediato alla normalità negli aeroporti. La portata nazionale dell’interruzione ha richiamato alla memoria i terribili momenti dell’11 settembre 2001, quando gli Stati Uniti chiusero il proprio spazio aereo dopo gli attentati contro le Torri Gemelle e il Pentagono.

A intervenire per rassicurare la popolazione è stato il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin, che ha escluso elementi tali da far pensare a un nuovo attacco terroristico. Le verifiche condotte fino a quel momento non avevano individuato prove di un cyberattacco, cioè un attacco informatico, né segnali di un’azione ostile contro le infrastrutture americane.

Anche il presidente Donald Trump ha attribuito il problema, sulla base delle informazioni ricevute, al malfunzionamento di infrastrutture obsolete. Non sarebbero infatti emersi elementi riconducibili a un attacco hacker o a un problema provocato dall’intelligenza artificiale. Il tycoon ha sottolineato che alcune apparecchiature utilizzate dalla Faa risalgono a circa “55 anni fa”, nonostante da tempo si discuta della necessità di sostituirle.

Le autorità hanno inoltre escluso, sulla base delle verifiche disponibili, un collegamento con i disservizi che avevano interessato nelle ore precedenti i servizi Microsoft, compresa la posta elettronica Outlook. La società informatica ha a sua volta comunicato di non avere indicazioni che colleghino i due episodi.

Tecnologie degli Anni ’80, chiesti 50 miliardi

Sean Duffy ha descritto un sistema che utilizza ancora componenti analogiche, vecchi apparati di comunicazione e linee in rame risalenti agli Anni Ottanta. Il problema sarebbe emerso durante il processo di modernizzazione delle infrastrutture, quando la tecnologia più recente ha dovuto interagire con sistemi precedenti non più adeguati a gestire determinate quantità di dati.

Secondo il funzionario gli apparati più vecchi sono andati in sovraccarico, mentre le nuove apparecchiature installate non avrebbero subito lo stesso malfunzionamento. Per questo motivo ha chiesto al Congresso di stanziare 50 miliardi di dollari per completare la modernizzazione del controllo del traffico aereo, sostenendo che gli interventi parziali non siano sufficienti a risolvere problemi strutturali.

Duffy ha inoltre ricordato anche i precedenti guasti che avevano interessato l’area di Newark, uno dei principali aeroporti al servizio di New York, e ha avvertito che senza una sostituzione completa delle infrastrutture potrebbero verificarsi nuove interruzioni. L’amministrazione Trump sostiene la necessità di intervenire contemporaneamente su hardware, software e telecomunicazioni, evitando di continuare ad aggiornare singoli componenti di una rete ormai datata.

Migliaia di voli cancellati negli Usa

Il blocco nazionale ha avuto conseguenze immediate sugli aeroporti americani, dove numerosi passeggeri sono rimasti in attesa di informazioni sulle partenze. Il bilancio (provvisorio) è arrivato a oltre 7.700 voli cancellati e più di 8.000 ritardati nella giornata di venerdì. Per la giornata sabato risultavano già programmate ulteriori migliaia di cancellazioni.

Le cifre sono aumentate progressivamente nel corso dell’emergenza e possono variare a seconda dell’orario di rilevazione e dei criteri utilizzati per conteggiare i voli interessati. Particolarmente complessa la situazione negli aeroporti più trafficati, tra cui quelli di New York, Boston e Chicago. Proprio nella metropoli dell’Illinois, alcuni aerei che avevano già lasciato i gate hanno tentato di rientrare per consentire ai passeggeri di scendere, ma la congestione degli spazi aeroportuali ha reso difficili anche queste operazioni.

Le conseguenze si sono estese alle compagnie, costrette a cancellare collegamenti e a riorganizzare la disponibilità degli equipaggi. Il ripristino delle partenze non ha infatti risolto immediatamente il problema degli aerei rimasti negli aeroporti sbagliati e del personale che aveva raggiunto i limiti di servizio consentiti.