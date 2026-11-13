Traffico aereo bloccato negli Usa "per motivi di sicurezza", nessuno può decollare: cosa succede

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tutti gli aeroporti Usa sono attualmente fermi per un ordine di sicurezza emesso dalla Faa, la Federal Aviation Administration, dopo che si è registrato un guasto alle comunicazioni. Il problema ha colpito i centri di controllo del traffico aereo in tutto il Paese, causando la cancellazione di migliaia di voli. L’Authority ha assicurato che “al momento non ci sono indicazioni che si tratti di un attacco cyber”.

Usa, stop al traffico aereo nell’intero Paese: ordine di non decollare

Il blocco dei voli è stato imposto fino a nuovo avviso a causa di “circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza”, come ha spiegato la Faa in un comunicato, evidenziando che “il blocco del traffico aereo dovrà rimanere in vigore fino a nuova comunicazione” e che “i voli internazionali saranno gestiti caso per caso”.

In particolare è stato deciso che nessun volo può decollare verso gli aeroporti Usa, mentre gli aerei già in aria saranno autorizzati ad atterrare. Il servizio di tracciamento dei voli FlightAware ha riferito che quasi 7mila voli sono stati ritardati o cancellati.

Le dichiarazioni del segretario di Stato ai trasporti

Il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, ha reso noto che la sospensione del traffico aereo è stata causata da un problema di comunicazione che riguarda tutti i centri di controllo.

La misura è stata adottata dopo che in alcune zone del Paese erano state segnalate interruzioni delle frequenze radio usate per le comunicazioni aeronautiche. “I tecnici della Faa stanno indagando sul problema. Forniremo aggiornamenti immediati non appena li avremo”, ha detto Duffy.

Il precedente nel 2023

Non è la prima volta che si verifica una situazione simile: a gennaio 2023 la Faa aveva sospeso tutte le partenze nazionali per meno di due ore. Si era trattato del secondo blocco di tutte le partenze dopo quello dell’11 settembre 2001.

L’interruzione delle scorse ore è l’ultimo segnale di criticità per il sistema di controllo del traffico aereo americano, colpito da guasti alle apparecchiature, problemi di comunicazione e scarsità di controllori.

L’anno scorso il Congresso ha approvato lo stanziamento di 12,5 miliardi di dollari per la manutenzione del sistema di comunicazione obsoleto della Faa.

A ciò si aggiunge che venerdì scorso la Casa Bianca aveva chiesto al Congresso altri 30,1 miliardi di dollari per affrontare altre problematiche.