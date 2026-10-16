Traffico aereo in tilt in tutta Italia, Renzi provoca Salvini: "O non è capace o porta sfiga"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Traffico aereo in tilt in tutta Italia con la capacità che risulta ridotta di circa il 50% nella giornata di venerdì 16 ottobre e con ore di ritardo in tutti i principali aeroporti. Mentre il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, seguiva la situazione con attenzione, Matteo Renzi lo ha punto con una frecciata: “O non è capace o porta sfiga”. L’operativa è tornata al 100% solo nel pomeriggio.

Matteo Renzi provoca Matteo Salvini

Giornata nera per il traffico aereo che risulta fortemente colpito da disagi e ritardi nei principali aeroporti. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini “sta seguendo con la massima attenzione la questione”, si legge in una nota mentre viene punzecchiato da Matteo Renzi.

Mentre nelle scorse ore, il leader di Italia Viva aveva fatto notare come il treno sul quale viaggiasse avesse un ampio ritardo, questa volta, prende spunto dal caos aerei per tornare alla carica: “Dopo i treni, oggi è in tilt il trasporto aereo. Diciamo così: o non è capace o porta sfiga”, scrive.

Aerei in ritardo e traffico in tilt negli aeroporti

Traffico aereo in tilt a causa di anomalie riscontrate nella notte sulla rete geografica di trasmissione dei dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull’intero territorio nazionale.

A spiegarlo è l’Enav, Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, che aggiunge di aver provato a regolare i flussi e ridotto i voli, di stare lavorando per ripristinare la piena operatività (avendo per ora una capacità del 50%) e di essere al lavoro per ridurre al minimo i disagi. Inoltre, l’ente ha escluso che dietro a tali anomalie ci siano attacchi hacker o sabotaggi.

In una nota del Ministero dei Trasporti, si legge come il ministro Matteo Salvini stia “seguendo con la massima attenzione i rallentamenti che stanno interessando il traffico aereo nazionale”, “l’evolversi della situazione con particolare attenzione alla sicurezza delle operazioni, alla necessità di contenere i disagi per i passeggeri e all’obiettivo di un rapido ritorno alla piena operatività” e come il dicastero “fin dalle prime ore della mattina, sia in contatto con Enav per approfondire le cause tecniche delle anomalie”.

La situazione è rientrata nel pomeriggio, come comunicato da Enav:

Salvini e la minaccia a Tim

Dopo la difficile mattinata, Salvini – ripreso da ANSA -ha puntato il dito contro Tim: “Le opposizioni mi convocano in Parlamento da questa mattina per i problemi degli aerei che viaggiano al 50%. Il problema non è di Salvini, c’è il blocco della rete di trasmissione dati di Enav gestito da Tim, per cui chiedo che i tecnici Tim facciano il massimo per tornare alla normalità. Se questo disagio andrà oltre non vorrei essere costretto a chiedere a Tim di rispondere dei danni causati oggi a tanti viaggiatori”.

L’altra frecciata sui treni

Solo pochi giorni fa, Renzi aveva punto Salvini per i ritardi dei treni: “Salvini mi ha attaccato e per la dura legge del karma lo stesso giorno mi sono trovato su un treno Roma-Firenze con 105 minuti di ritardo“, riferendosi a un suo stesso post del 14 ottobre nel quale, inquadrando il tabellone delle partenze e degli arrivi in stazione, si notava come gran parte dei treni fosse in ritardo.

“Mentre Salvini mi attacca sulla politica, questa è la situazione di Roma Termini adesso. E il padano ha ancora il coraggio di chiacchierare?”, aveva scritto.

La “sfiga” del ministro dei Trasporti

E non si tratta neanche della prima volta che, per prenderlo in giro, Matteo Renzi cita la “sfiga” di Matteo Salvini, una sorta di leggenda metropolitana per cui, soprattutto online, si crede che il vicepremier, involontariamente, possa portare sfortuna a persone o squadre a cui tiene o per cui tifa (come quando assiste alle partite del suo Milan o di Jannik Sinner) o quando fa delle previsioni che poi magari si rivelano poco azzeccate, come quella su Donald Trump e le guerre.

Lo stesso segretario di Italia Viva qualche tempo fa era tornato sulle dichiarazioni di Salvini sul presidente americano, poi rivelatesi poco a fuoco. “Chi critica Trump o rosica o non capisce. Io penso che il nemico non sia Trump, gli diamo il Nobel per la pace, altro che bullismo. Con Trump sarà un anno di pace”, con sia la previsione sul Nobel che quella sul fatto che non sarebbe intervenuto in alcuna guerra che in realtà non si sono poi avverate.

Allora, Matteo Renzi, ironicamente, commentò: “La sfiga che porta Salvini ragazzi, è bastato che dicesse ‘ci sarà un anno di pace’ e tra un po’ si fa la guerra”.