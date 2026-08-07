Traffico autostrade da bollino nero il 7 e l'8 agosto, previsti 25 milioni di veicoli e benzina oltre i 2 euro

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Traffico autostradale da bollino nero e costo della benzina sempre più in aumento. Milioni di italiani sono pronti per partire per le vacanze, non senza pensieri o ostacoli in vista di un weekend in cui i disagi su strada potrebbero essere numerosi per via dell’ingente movimento di veicoli per raggiungere le mete di vacanza. Secondo quanto previsto dall’Osservatorio mobilità stradale della società del Gruppo Fs, infatti, saranno circa 25 milioni le vetture in viaggio da venerdì 7 agosto a tutta la settimana che porta a Ferragosto.

Weekend da bollino nero per il traffico autostradale

Stando a quanto riferito dall’Osservatorio mobilità stradale della società del Gruppo Fs, le prossime ore potrebbero essere particolarmente complicate per gli automobilisti che si metteranno in viaggio.

Saranno oltre 25 milioni gli autoveicoli in movimento per le vacanze su strade e autostrade della rete Anas da oggi a domenica prossima, con previsioni da bollino nero per la mattina di sabato 8 agosto e rosso per il pomeriggio di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto.

ANSA

Ridimensionata la presenza di cantieri

Per cercare di rendere più fluida la circolazione, Anas ha comunicato che è stata ridimensionata anche la presenza dei cantieri.

Molti, infatti, sono stati chiusi o sospesi. Ma non è escluso che, anche nei tratti interessati, possano comunque esserci code.

L’ostacolo del prezzo della benzina

L’estate 2026, come le precedenti, sarà però ricordata anche e soprattutto per il caro carburanti.

Le partenze degli italiani, infatti, saranno segnate dal costo del pieno per le auto, nonostante il taglio delle accise recentemente attuato dal governo Meloni.

Nella mattina di venerdì 7 agosto il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,990 €/l per la benzina (-4 millesimi rispetto a ieri), 2,085 €/l per il gasolio (-7), 0,744 €/l per il Gpl (invariato) e 1,635 €/kg per il metano (+4).

Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,065 €/l per la benzina (-7), 2,159 €/l per il gasolio (-7), 0,875 €/l per il Gpl (invariato) e 1,642 €/kg per il metano (+13). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto i prezzi consigliati del gasolio di un centesimo al litro.