Traffico da bollino nero nel primo weekend di esodo estivo, previsti oltre 16 milioni di auto sulle strade

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8 italiani su 10 scelgono l’automobile per le proprie vacanze e, sulle strade, si attendono oltre 16 milioni di veicoli. Il primo fine settimana di agosto segna il primo bollino nero per il traffico autostradale, ma l’esodo estivo entrerà nel vivo a partire dalla settimana successiva, nel weekend tra il 7 e il 9, che anticipa Ferragosto.

Il primo weekend da bollino nero

L’estate entra nel vivo e, con essa, gli spostamenti in auto degli italiani. Il traffico intenso è iniziato già nel pomeriggio di venerdì 31 luglio.

Il primo bollino nero è segnalato per sabato 1° agosto, con traffico intenso nell’intera giornata e concentrazione di veicoli diretti verso le località turistiche.

ANSA

Ai flussi sulle lunghe percorrenze si sommano gli spostamenti più brevi verso coste, laghi e località montane.

Il traffico resterà intenso, ma in diminuzione, nella giornata di domenica 2 agosto, contraddistinta da un bollino rosso.

Al mattino continueranno le partenze verso le mete di vacanza, dal pomeriggio aumenteranno i rientri verso i grandi centri urbani.

I picchi di traffico dell’esodo estivo

Il primo fine settimana di agosto non sarà l’unico, né il più critico, dell’esodo estivo 2026.

Nuovi picchi sono previsti tra il 7 e il 9 agosto, con venerdì 7 caratterizzato da traffico intenso e sabato 8 da bollino nero.

Secondo le stime di Autostrade per l’Italia, saranno circa 16 milioni i veicoli in transito lungo i 3.000 km della rete.

Gli ultimi rallentamenti sono attesi nei fine settimana conclusivi di agosto, quelli del 22-23 e 29-30, quando numerosi italiani faranno rientro dalle ferie.

Le tratte più congestionate

Il traffico più intenso, così come ogni anno, è atteso sulle principali direttrici che collegano il Nord alle località turistiche del Centro Sud.

Le tratte autostradali più a rischio sono la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto.

Code si attendono in particolare sull’A1 in uscita da Milano, tra Parma e Bologna e in prossimità di Firenze. Sulla A14 verso la Riviera romagnola, le Marche, l’Abruzzo e la Puglia.

Possibili rallentamenti anche sulla A10 Genova-Ventimiglia, sulla A12 Genova-Rosignano, sulla A4 verso Veneto e Friuli-Venezia Giulia e sui collegamenti verso i grandi laghi del Nord.