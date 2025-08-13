Traffico da bollino rosso a Ferragosto, dove vanno gli italiani e quando partire per evitare code

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il traffico è l’incubo di tutti gli italiani che si mettono in viaggio a Ferragosto. In questo periodo 12 milioni di persone vanno in vacanza, quindi è fondamentale scegliere con cura giorno e ora della partenza per chi si sposta in macchina. Il 15 agosto, secondo Viabilità Italia, è una giornata da bollino rosso, quindi caratterizzata da traffico pesante.

Ferragosto, previsioni discordanti sul traffico

Tuttavia, secondo Autostrade.it il giorno di Ferragosto sarà un giorno da bollino verde, quindi con traffico regolare sulle strade italiane. Ma molti italiani si metteranno in viaggio anche poco prima o poco dopo il 15 agosto.

Giovedì 14, secondo Autostrade.it, il traffico dovrebbe essere tranquillo al mattino e alla sera, mentre nel pomeriggio è prevista una situazione da bollino giallo, quindi con traffico più sostenuto.

ANSA

Come sarà il traffico prima e dopo Ferragosto

Sempre Autostrade.it fornisce le previsioni per i giorni che seguono Ferragosto. Sabato 16 è previsto bollino rosso al mattino, giallo nel pomeriggio e verde la sera. Domenica 17 agosto, se si esclude qualche possibile criticità durante la mattinata, nel resto della giornata è previsto bollino verde.

Da lunedì 18 agosto a giovedì 21 non sono previsti problemi di traffico sulle strade.

Venerdì 15 agosto, proprio per favorire il deflusso sulle strade ed evitare code, è stato esteso il divieto di circolazione dei mezzi pesanti non autorizzati dalle 7 alle 22 sulle autostrade. Ovviamente, il divieto sarà in vigore anche sabato 16 (dalle 8 alle 16) e domenica 17 (dalle 7 alle 22).

Circa 12 milioni di italiani in vacanza

Secondo un report sulle vacanze di Ferragosto degli italiani firmato dall’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg, sono 12 milioni gli italiani che hanno scelto il periodo di Ferragosto per le vacanze. Quasi la metà (45%) opta per il mare, mentre il 19% sceglie la montagna.

Le regioni più gettonate sono Puglia, Calabria, Trentino Alto Adige e Sicilia, mentre chi va all’estero opta per Spagna, Grecia e Francia. La spesa media per le vacanze ferragostane sarà di 570 euro nonostante il periodo di vacanza sia piuttosto lungo (13 giorni contro gli 11 dello scorso anno). Secondo i dati di Assoturismo, il tasso medio di occupazione delle camere a Ferragosto è dell’88%.

Dopo un giugno positivo (+2,2% di presenze), gli imprenditori hanno avvertito una contrazione della domanda interna a luglio e nella parte iniziale di agosto, compensata solo in parte dall’aumento dei turisti stranieri.