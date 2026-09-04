Traffico da bollino rosso per il controesodo, le strade più a rischio ingorghi nel primo weekend di settembre

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo di fine estate. Con l’avvicinarsi della riapertura delle scuole, aumenta il traffico sulle principali direttrici che collegano le località turistiche ai grandi centri urbani. Secondo le stime di Anas, nel corso del fine settimana dal 4 al 6 settembre saranno oltre 27 milioni i veicoli in movimento sulla rete stradale e autostradale gestita dalla società del Gruppo Fs.

Traffico da bollino rosso nel weekend, le strade più trafficate

Le giornate più critiche sono previste per sabato e domenica pomeriggio, quando è attesa la maggiore concentrazione dei rientri dalle vacanze.

Tra le tratte più trafficatee a rischio ingorghi indicate da Anas ci sono la A2 Autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria.

In Sicilia attenzione alle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo. In Sardegna traffico previsto sulla statale 131 Carlo Felice.

Nel Lazio saranno interessate la statale 148 Pontina e la SS7 Appia, importanti collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

Tra le altre direttrici monitorate ci sono l’itinerario E45, che coinvolge Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, la SS1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, e la SS16 Adriatica, che attraversa Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto.

Al Nord, i flussi interesseranno anche i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, in particolare dai valichi di confine.

Tra le strade segnalate figurano la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle d’Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS51 di Alemagna in Veneto.

L’appello di Anas agli automobilisti

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha richiamato gli automobilisti alla prudenza.

“I flussi di traffico interessano l’intero territorio nazionale e richiedono la massima attenzione da parte di tutti gli utenti della strada”, ha dichiarato.

L’amministratore delegato ha invitato chi si mette in viaggio ad affrontare gli spostamenti con “responsabilità e consapevolezza”.

Particolare attenzione viene richiamata sull’uso del cellulare alla guida.

“Bastano pochi secondi di distrazione per mettere a rischio la propria vita e quella degli altri”, ha avvertito l’amministratore delegato di Anas.

Per chi deve partire, il consiglio resta quello di programmare il viaggio, informarsi sulle condizioni del traffico e prevedere eventuali tempi di percorrenza più lunghi nelle fasce più critiche del weekend.

La scelta di Anas

In vista del controesodo, nel weekend dal 4 al 6 settembre Anas ha potenziato la presenza del personale operativo sulle strade e ha ridotto il numero dei cantieri attivi.

Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 presenti sulla rete.

Una scelta nata per limitare i disagi nei giorni di maggiore traffico e rendere più scorrevoli gli spostamenti.