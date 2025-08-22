Traffico da bollino rosso per il controesodo nel weekend, le tratte coinvolte e le raccomandazioni Anas

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Weekend di controesodo e traffico da bollino rosso in tutta Italia. Sono 12 milioni 255mila gli spostamenti previsti sulla rete Anas, con flussi particolarmente intensi nel pomeriggio di venerdì 22 agosto, nella mattinata di sabato e per l’intera giornata di domenica. Gli spostamenti si concentreranno in direzione dei grandi centri urbani del Centro-Nord, dai luoghi di villeggiatura verso le città.

Traffico da bollino rosso per il controesodo nel weekend

Come riporta TgCom24, per fronteggiare l’aumento dei flussi Anas ha sospeso o ridotto la maggior parte dei cantieri: 1.392 chiusure temporanee fino all’8 settembre, pari all’83% del totale.

Sul territorio nazionale saranno in turnazione circa 2.500 addetti, tra tecnici e operatori delle Sale Operative, per monitorare costantemente la viabilità.

Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti è previsto sabato 23 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 24 agosto dalle 7 alle 22.

Le tratte più critiche

Secondo Viabilità Italia, i maggiori rallentamenti sono attesi sulle grandi arterie autostradali:

A1 Milano-Napoli

A14 Bologna-Taranto

A4 Milano-Venezia

A10 Genova-Ventimiglia

A8 Milano-Varese

Tra le statali e le superstrade più esposte figurano la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio, la SS1 Aurelia, la SS16 Adriatica, la E45, la SS131 Carlo Felice in Sardegna, oltre alla SS106 Jonica e alla SS18 Tirrena Inferiore in Calabria.

Al Nord particolare attenzione ai raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, alla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, alla SS309 Romea e alla SS51 di Alemagna.

Le raccomandazioni di Anas

L’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme ha richiamato gli automobilisti alla prudenza: “Invito tutte e tutti a guidare con prudenza: mai al volante con il cellulare. Nulla è urgente come salvaguardare la propria vita e quella degli altri”.

Secondo l’ultima ricerca Anas sugli stili di guida:

il 51% degli italiani non ritiene pericoloso superare i limiti di velocità;

degli italiani non ritiene pericoloso superare i limiti di velocità; l’ 11,4% crede sia possibile fare altro mentre si guida;

crede sia possibile fare altro mentre si guida; solo il 55,4% collega gli incidenti a comportamenti scorretti.

I numeri record dell’estate 2025

Dal 25 luglio, data di inizio dell’esodo, sono stati registrati 203 milioni di spostamenti su tutta la rete nazionale.

Due viaggi su tre sono avvenuti nei giorni feriali, ma i weekend continuano a registrare i picchi maggiori, confermando l’efficacia dei bollini neri e rossi come strumenti di previsione e prevenzione.

Il controesodo entra così nella sua fase più intensa: milioni di italiani sulla strada verso le città, con la raccomandazione di pianificare gli spostamenti e rispettare le regole per un rientro sicuro.