Traffico da bollino rosso per il controesodo nell'ultimo weekend di agosto, le strade da evitare e i cantieri

L’ultimo weekend di agosto sarà da bollino rosso per il traffico, con la previsione di oltre 12 milioni di spostamenti per il controesodo. Si preannunciano problemi soprattutto domenica 31 agosto su strade e autostrade principali. Anas sospenderà quasi 1400 cantieri e potenzierà il personale impegnato, vietata inoltre la circolazione dei mezzi pesanti per favorire i rientri.

Controesodo da bollino rosso

Per gran parte degli italiani le vacanze estive sono ormai agli sgoccioli e l’ultimo weekend di agosto segna il ritorno verso le città. Il controesodo porterà traffico intenso su strade e autostrade, tanto che Viabilità Italia ha già previsto bollino rosso.

L’inizio delle criticità per la circolazione stradale è previsto già a partire dal pomeriggio di venerdì 29 agosto, per poi intensificarsi al mattino di sabato 30. Il culmine sarà poi per l’intera giornata di domenica 31 agosto, considerata la più critica.

Si prevede traffico intenso per il controesodo: bollino rosso da venerdì 29 a domenica 31 agosto

Le strade più soggette al traffico

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, i movimenti sulle principali direttrici raggiungeranno circa 12 milioni e 585mila veicoli, soprattutto verso le aree del Centro-Nord. In particolare, se non strettamente necessario è consigliabile evitare le seguenti strade:

• dorsali tirrenica, jonica e adriatica;

• valichi di frontiera con Francia, Slovenia e Croazia;

• A2 Autostrada del Mediterraneo (Campania, Basilicata, Calabria);

• SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore (Calabria);

• A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia);

• SS131 Carlo Felice (Sardegna);

• SS148 Pontina e SS7 Appia (Lazio);

• E45 (Umbria, Toscana, Emilia-Romagna);

• SS1 Aurelia, SS16 Adriatica.

Allo stesso tempo, nel Nord Italia si attendono flussi consistenti anche lungo altre strade, come:

• raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia;

• SS36 del Lago di Como e dello Spluga (Lombardia);

• SS45 di Val Trebbia (Liguria);

• SS26 della Valle D’Aosta;

• SS309 Romea (Emilia-Romagna e Veneto);

• SS51 di Alemagna (Veneto).

Le contromisure

Per agevolare la circolazione, Anas ha rafforzato la presenza del personale e ridotto i cantieri: fino all’8 settembre ne resteranno sospesi 1.392, pari all’83% del totale. Allo stesso tempo, il transito dei mezzi pesanti sarà vietato sabato 30 agosto dalle 8 alle 16, e domenica 31 agosto dalle 7 alle 22.

Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, ha richiamato all’attenzione sulla sicurezza. “Secondo la nostra ultima ricerca sugli stili di guida, per il 51% degli italiani non è pericoloso superare i limiti di velocità. L’11,4% ritiene che durante la guida ‘si possa fare altro’, mentre soltanto il 55,4% è convinto che gli incidenti stradali dipendano da comportamenti errati” ha ricordato.

“Invito a rispettare i limiti di velocità e a pianificare gli spostamenti. Mi raccomando, soprattutto, mai al volante con il cellulare, tutto il resto può aspettare”.