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Ha documentato la movimentazione di almeno 200 chili di cocaina l’indagine condotta dalla guardia di finanza di Perugia nell’ambito della quale sono state eseguiti sei arresti, quattro in carcere e due ai domiciliari, tutti di origini albanese, quattro residenti nella provincia del capoluogo umbro e due in quella di Firenze. Sono tutti indiziati di far parte di una presunta organizzazione dedita al traffico di droga. Le indagini coordinate dalla Procura sono lo stralcio di un’altra attività che a gennaio del 2025 aveva portato al sequestro di 65 chili di cocaina a Foligno e a disarticolare quello che è ritenuto un gruppo criminale composto da sette albanesi e un italiano. Secondo le indagini la base dell’attività di traffico di stupefacenti era a Foligno con ramificazioni in diverse regioni d’Italia. Sono emersi contatti con italiani e albanesi a Perugia e nella provincia di Roma, Bari e Napoli dove la guardia di finanza ha accertato rapporti con clan di spicco della camorra.