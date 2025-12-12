Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 56 misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro il traffico illecito di beni culturali tra Sicilia e Calabria. L’operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e dalla Procura DDA di Catanzaro, è stata eseguita all’alba del 12 dicembre 2025 in numerose province italiane, coinvolgendo un ampio dispiegamento di forze e mezzi.

Un’operazione su vasta scala: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione ha visto impegnati i militari del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, supportati dall’Arma territoriale e da reparti specializzati come l’8° e il 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri, oltre agli Squadroni Eliportati “Cacciatori Sicilia” e “Cacciatori Calabria”. L’intervento è stato effettuato simultaneamente nelle province siciliane di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna e in quella calabrese di Crotone, con estensioni anche a Roma, Firenze, Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena.

Le indagini: due filoni convergenti

Le indagini, sviluppate parallelamente dai Nuclei Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza e Palermo, hanno trovato un punto di incontro quando è emerso il coinvolgimento di una squadra di cosiddetti “tombaroli” siciliani. Questo gruppo, già oggetto dell’indagine denominata “Ghenos”, operava sia nella propria regione che in Calabria, collaborando con soggetti indagati nell’ambito dell’operazione “Scylletium“. Tale scoperta ha portato le autorità a decidere per l’esecuzione simultanea delle due ordinanze, rafforzando l’efficacia dell’intervento.

Il fenomeno criminale: una rete specializzata

L’attività investigativa ha confermato l’esistenza di una rete criminale altamente specializzata, dedita al traffico illecito e allo sfruttamento illegale del patrimonio culturale italiano. Si tratta di un ambito che richiede competenze specifiche sia da parte degli autori dei reati sia da parte delle forze dell’ordine impegnate nel contrasto. Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, attivo dal 1969, continua a operare in prima linea per la salvaguardia dei beni culturali nazionali.

Le misure cautelari e il coordinamento delle procure

Nel corso dell’operazione sono state eseguite 56 misure cautelari personali, come disposto dalle due ordinanze emesse dalle procure di Catania e Catanzaro. L’azione ha richiesto un coordinamento capillare tra le diverse articolazioni dell’Arma e la collaborazione di numerosi reparti specializzati, a testimonianza della complessità e della gravità del fenomeno criminale affrontato.

