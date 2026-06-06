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È di cinque arresti e due chilogrammi e mezzo di cocaina sequestrati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Padova. Un sodalizio criminale composto da cittadini albanesi è stato smantellato, secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, dopo mesi di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. Gli arrestati sono accusati di aver gestito un traffico di sostanze stupefacenti destinato principalmente al mercato locale, utilizzando un ingegnoso sistema di codici per le consegne.

Il sistema dei codici e le modalità di consegna

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio nei primi mesi del 2026, coinvolgendo gli agenti dell’Unità Specializzata Antidroga della Squadra Mobile di Padova. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di individuare e fermare cinque cittadini albanesi, di età compresa tra 31 anni e 52 anni. Quattro di loro risultano già condannati per reati in materia di stupefacenti, mentre il quinto, un 52enne, è l’unico incensurato del gruppo.

L’indagine ha svelato un sofisticato metodo di scambio della droga, basato su un sistema di codici segreti comunicati tramite chat criptate. Chi trasportava la cocaina, abilmente nascosta in vani artefatti di veicoli di grossa cilindrata, riceveva le coordinate per l’appuntamento e un codice specifico. Il ricevente, a sua volta, doveva comunicare un codice di risposta per poter ritirare la sostanza. In caso di errore o mancata comunicazione del codice, la consegna non avveniva, garantendo così un ulteriore livello di sicurezza per gli organizzatori del traffico illecito.

Arresti e sequestri: il bilancio dell’operazione

Nel corso delle indagini, svolte tra febbraio e maggio 2026, sono stati arrestati cinque soggetti in flagranza di reato. Quattro di loro sono stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, mentre per il 31enne, già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto il ripristino della detenzione in carcere per reiterate violazioni delle prescrizioni imposte. Complessivamente, sono stati sequestrati due chilogrammi e mezzo di cocaina, un’arma da fuoco risultata oggetto di furto a Padova nel 2019, completa di caricatore e proiettili, oltre a tre autovetture di grossa cilindrata.

Il valore della droga e gli interessi economici

La cocaina sequestrata, caratterizzata da un principio attivo molto elevato (circa 80%), sarebbe stata immessa sul mercato padovano a un prezzo compreso tra 60 e 80 euro al grammo. Il valore complessivo stimato della sostanza si aggira intorno ai 200 mila euro, cifra che evidenzia gli ingenti interessi economici legati al traffico di stupefacenti nella zona.

Tra gli arrestati, il 31enne si trovava già sottoposto a una misura alternativa al carcere per precedenti reati in materia di stupefacenti. Tuttavia, le indagini hanno accertato che l’uomo non rispettava le prescrizioni imposte, continuando a frequentare i connazionali coinvolti nel traffico di droga e fornendo loro supporto operativo. Per questo motivo, la Procura della Repubblica di Padova ha richiesto e ottenuto l’aggravamento della misura, con il conseguente ritorno in carcere dell’indagato fino alla completa espiazione della pena definitiva.

La chiusura di un locale frequentato dagli arrestati

Nell’ambito della stessa attività investigativa, la Squadra Mobile, in accordo con l’Autorità Giudiziaria, ha segnalato alla Polizia Amministrativa della Questura di Padova un noto locale cittadino spesso frequentato da uno degli arrestati. Nel mese di febbraio, oltre alla cocaina, era stata sequestrata nel locale anche un’arma risultata provento di furto. Sulla base degli elementi raccolti e di ulteriori riscontri, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha disposto il 14 maggio la chiusura del locale per 30 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS.

IPA