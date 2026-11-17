Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’indagine sul traffico di droga ha portato a 21 misure cautelari tra San Severo e altre aree della Puglia. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Foggia, ha ricostruito un sistema di approvvigionamento, custodia e cessione di cocaina ed eroina, inizialmente attivo nell’ospedale Teresa Masselli Mascia e poi esteso al territorio.

Spaccio di droga anche all’Ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata condotta tra novembre 2025 e marzo 2026 dalla Squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Gli accertamenti hanno fatto emergere un’organizzazione che, partita dall’ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo, ha esteso i propri traffici al resto del comune, ai centri vicini e ad altre zone della regione.

Durante le attività sono stati sequestrati complessivamente circa 6 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina ed eroina, e sono stati effettuati numerosi arresti in flagranza. Altri sequestri, inizialmente riferiti a persone non identificate, sono stati successivamente inseriti nel quadro investigativo: gli investigatori hanno individuato i detentori e ricondotto le sostanze ad alcuni degli indagati.

Le misure cautelari

Per documentare le condotte e chiarire le responsabilità, l’autorità giudiziaria ha autorizzato intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, oltre a servizi di osservazione, controllo e pedinamento e a riprese video mirate. L’incrocio dei risultati tecnici con gli accertamenti svolti sul territorio ha permesso di raccogliere elementi a carico di 21 soggetti: 10 donne e 11 uomini, legati da rapporti di parentela e familiari.

Secondo la ricostruzione investigativa, a ciascuno sarebbe stato assegnato un compito nelle diverse fasi del traffico di stupefacenti, dall’approvvigionamento alla custodia, dal trasporto fino alla cessione. Gli elementi raccolti hanno consentito di ricostruire i rapporti tra gli indagati e di delinearne i ruoli. L’autorità giudiziaria ha quindi disposto 21 misure cautelari: 7 misure custodiali, 13 misure agli arresti domiciliari e un obbligo di firma.