Piazza di spaccio smantellata a Cagliari, dove è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di due uomini ritenuti responsabili di traffico di stupefacenti. L’intervento è stato disposto dal tribunale di Cagliari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, al termine di un’indagine avviata a settembre 2024.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via dopo che gli investigatori hanno raccolto elementi che facevano sospettare l’esistenza di un’organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Mulinu Becciu di Cagliari. Le indagini, iniziate a settembre 2024, sono state condotte attraverso metodi tradizionali e l’utilizzo di videoriprese, che hanno permesso di documentare le attività illecite e identificare i responsabili.

Il circolo abusivo come centro dello spaccio

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due arrestati avevano organizzato una vera e propria piazza di spaccio all’interno di un circolo non autorizzato situato nel quartiere Mulinu Becciu. All’interno di questo locale, diversi pusher operavano sotto la loro direzione, occupandosi della vendita di cocaina, marijuana e hashish. Il circolo era diventato un punto di riferimento per numerosi acquirenti, che vi si recavano regolarmente per procurarsi le sostanze illegali.

Le modalità operative e il ruolo degli indagati

Gli investigatori hanno accertato che i due uomini arrestati gestivano l’attività illecita con metodi organizzati e strutturati. Avevano creato una rete di pusher che operavano all’interno e nei pressi del circolo, garantendo così un flusso costante di clienti e una distribuzione capillare delle sostanze. Le videoriprese effettuate durante le indagini hanno documentato il via vai di acquirenti e le modalità con cui avvenivano le cessioni di droga.

Il coinvolgimento della Direzione distrettuale antimafia

L’importanza e la pericolosità dell’organizzazione sono state sottolineate dalla richiesta di intervento della Direzione distrettuale antimafia, che ha coordinato le indagini insieme alla Squadra mobile di Cagliari. La presenza di gravi episodi di violenza attribuiti agli indagati ha ulteriormente rafforzato la necessità di un’azione decisa da parte delle forze dell’ordine e della magistratura.

Gli episodi di violenza e la pericolosità degli arrestati

Nel corso delle indagini sono emersi diversi episodi di violenza che sarebbero stati commessi dai due uomini arrestati. Questi comportamenti hanno evidenziato la pericolosità dei soggetti coinvolti e il clima di intimidazione che avrebbero instaurato all’interno del quartiere Mulinu Becciu. La natura violenta delle loro azioni ha rappresentato un ulteriore elemento a sostegno della misura cautelare disposta dal tribunale.

Il ruolo centrale del circolo nel traffico di droga

Le attività investigative hanno confermato che il circolo abusivo rappresentava un punto nevralgico per l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti a Cagliari. La presenza di un elevato numero di acquirenti e la varietà di droghe offerte hanno reso il locale un vero e proprio hub dello spaccio nella zona, attirando clienti da diverse aree della città.

Le reazioni delle autorità e le prospettive future

L’operazione condotta dalla Squadra mobile e dalla Direzione distrettuale antimafia è stata accolta con soddisfazione dalle autorità locali, che hanno sottolineato l’importanza di contrastare con fermezza il traffico di stupefacenti e le attività criminali ad esso collegate. L’arresto dei due uomini rappresenta un passo significativo nella lotta contro lo spaccio e la criminalità organizzata nel territorio.

Conclusioni

L’indagine, avviata a settembre 2024 e culminata con due arresti, ha permesso di smantellare una delle principali piazze di spaccio di Cagliari. Il lavoro svolto dagli investigatori ha messo in luce non solo la complessità dell’organizzazione criminale, ma anche la pericolosità dei soggetti coinvolti, responsabili di gravi episodi di violenza. Le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nel contrastare il traffico di droga e nel garantire la sicurezza dei cittadini.

