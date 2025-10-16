Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 13 indagati e ingenti sequestri il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri tra le province di Ragusa e Siracusa. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, ha portato all’emissione di misure cautelari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che per detenzione illegale di armi ed esplosivi. Le indagini hanno permesso di ricostruire una fiorente attività di traffico di droga tra aprile 2023 e novembre 2024, con la base operativa individuata a Ispica e ramificazioni nei comuni limitrofi.

Operazione coordinata dalla Procura di Ragusa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 13 indagati, tutti gravemente sospettati di detenzione in concorso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana. L’attività investigativa, sviluppata dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, ha permesso di smantellare una rete criminale attiva nell’hinterland ibleo e nella parte meridionale della provincia aretusea.

Le indagini: una rete articolata tra Ragusa e Siracusa

L’inchiesta, avviata nell’aprile 2023 e conclusa nel novembre 2024, ha ricostruito una fitta rete di spaccio che si estendeva da Ispica e Pozzallo (provincia di Ragusa) fino a Rosolini e Noto (provincia di Siracusa). La base logistica e operativa era situata a Ispica, da dove i due principali indagati, un uomo di 47 anni e una donna di 45 anni, gestivano le piazze di spaccio approfittando della vicinanza tra le due province. Le attività criminali si sono avvalse anche della collaborazione di altri soggetti, tra cui una coppia che avrebbe coinvolto una figlia minorenne di meno di 14 anni nelle cessioni di droga, aggravando ulteriormente la loro posizione.

Arresti e misure cautelari: i numeri dell’operazione

Dalle prime ore del mattino, 60 Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, di un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri di Catania e delle unità cinofile di Palermo e Catania, hanno eseguito numerose perquisizioni. Sono stati arrestati 4 persone e per altre 9 indagati è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. In particolare, i due principali indagati sono stati condotti in carcere, mentre il fratello di uno di loro è stato arrestato in flagranza per detenzione di droga e sottoposto ai domiciliari.

Sequestri di droga, armi e denaro

Nel corso delle indagini e delle perquisizioni, i Carabinieri hanno sequestrato complessivamente 160 gr. di cocaina, circa 2,5 kg di marijuana, 440 gr. di hashish, oltre a 5.600 Euro in contanti, 2 fucili, 190 cartucce di vario calibro e 2 ordigni rudimentali di notevole potenziale offensivo. Durante le perquisizioni di questa mattina, presso l’abitazione dei due principali indagati sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 1,5 kg di hashish (suddivisi in 15 panetti e mezzo) e la somma di 43.000 Euro in contanti.

Le cifre dell’attività criminale

Le indagini hanno permesso di documentare circa 3.000 cessioni di droga e 20 approvvigionamenti nei comuni di Catania, Noto e Rosolini. Sono state arrestate in flagranza 7 persone e altre 16 sono state deferite in stato di libertà. Numerose anche le segnalazioni alla Prefettura per gli assuntori di sostanze stupefacenti, che secondo gli inquirenti sarebbero oltre 1.000.

