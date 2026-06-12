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È di tre persone arrestate e numerosi sequestri il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro traffico di droga e detenzione di armi da guerra tra Lazio e Marche. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale di Roma dopo un interrogatorio preventivo a fine maggio, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia.

Operazione coordinata in diverse città

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha coinvolto i territori di Aprilia, Anzio e Sant’Elpidio a Mare, dove i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, con il supporto dei comandi locali, hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare nei confronti di tre persone. Questi soggetti sono gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che di detenzione di arma da guerra.

L’attività di ieri segue un precedente intervento del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia avvenuto il 18 maggio, quando era stata eseguita una misura cautelare nei confronti di diciotto indagati. L’indagine, avviata nel febbraio 2021 e conclusa nel dicembre 2022, è stata coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma e trae origine da un’altra attività investigativa che aveva portato allo scioglimento del Comune di Aprilia.

La rete criminale e i collegamenti con la ‘ndrangheta

Le investigazioni hanno permesso di documentare l’operatività di una consorteria criminale attiva ad Aprilia e nei comuni limitrofi, dedita alla produzione, importazione e commercializzazione di sostanze stupefacenti nelle province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia. Il gruppo si avvaleva anche di canali di rifornimento internazionali, in particolare dal Belgio, e manteneva contatti con una figura criminale legata alla ‘ndrangheta, appartenente alla cosca Morabito di Africo.

Durante il monitoraggio, i Carabinieri hanno riscontrato l’approvvigionamento di oltre 7 kg. di cocaina, 50 kg. di hashish e 35 kg. di marijuana destinati alle piazze di spaccio delle province coinvolte. Nel corso delle indagini sono stati arrestati in flagranza cinque soggetti per la detenzione di circa 2 kg. di cocaina.

Armi e minacce agli acquirenti

Le indagini hanno inoltre accertato che il gruppo criminale disponeva di un ingente quantitativo di armi, tra cui un fucile mitragliatore, utilizzato per minacciare e intimidire gli acquirenti inadempienti. Tra le vittime delle intimidazioni figura anche il titolare di un ristorante di Aprilia.

È emersa anche la riconducibilità al sodalizio criminale di una società di autonoleggio di Aprilia, le cui vetture venivano impiegate esclusivamente per la commercializzazione della droga. Inoltre, un dipendente del Ministero dell’Istruzione avrebbe fornito supporto tecnico per la coltivazione e la produzione di marijuana in serra, garantendo la riuscita del processo produttivo.

IPA