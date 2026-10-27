Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’organizzazione accusata di traffico di droga, usura e disponibilità di armi è stata colpita da un’operazione dei Carabinieri a Taranto. Sono state eseguite misure cautelari nei confronti di 13 soggetti: 7 persone sono finite in carcere e 6 persone agli arresti domiciliari. All’intervento hanno preso parte oltre 100 uomini delle forze dell’ordine.

Taranti, traffico di droga: indagine e gli arresti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Lecce ed è stato eseguito nelle prime ore della mattina. All’intervento hanno preso parte oltre 100 uomini del Comando provinciale di Taranto, con il supporto dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori di Puglia” e del Nucleo Cinofili di Modugno.

L’attività investigativa è partita nell’ottobre 2023 ed è stata condotta dai militari del NORM – Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Lecce e dalla Procura di Taranto. Gli indagati sono gravemente sospettati, a vario titolo, di aver costituito o fatto parte di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi, e di aver esercitato abusivamente l’attività finanziaria, arrivando in alcuni casi a imporre interessi usurari.

La rete nel quartiere Tamburi

Il gruppo, attivo nel quartiere Tamburi, si sarebbe occupato dell’intera filiera della droga: dall’approvvigionamento alla gestione delle piazze di spaccio. Gli investigatori hanno ricostruito ruoli e compiti dei presunti sodali. Un nucleo familiare avrebbe curato il rifornimento, il taglio e il confezionamento delle sostanze, mentre altri componenti avrebbero provveduto alla vendita al dettaglio.

Le verifiche hanno documentato il controllo di 3 piazze e l’immissione sul mercato di ingenti quantitativi di hashish, marijuana, cocaina ed eroina. Quest’ultima sarebbe stata la principale fonte di guadagno dell’organizzazione. Nel corso delle attività sono stati sequestrati circa 3,8 kg di eroina, 1,7 kg di hashish e circa 400 gr complessivi di marijuana e cocaina.

Armi e prestiti a tassi usurari

L’inchiesta ha inoltre fatto emergere, secondo l’accusa, la volontà di rafforzare la capacità criminale del gruppo attraverso l’acquisto di armi da sparo rubate. I vertici avrebbero trattato l’acquisto tramite un mediatore, con l’intenzione di disporre di armi personali ed esclusive. I proventi dello spaccio sarebbero stati in parte reinvestiti nell’usura: alcuni sodali avrebbero prestato denaro a persone in difficoltà, applicando in certi casi tassi superiori al 200% annuo.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate 8 pistole, di cui 3 pistole con matricola abrasa, e oltre 300 proiettili di vario calibro. Le persone raggiunte dalla misura cautelare sono state condotte nelle case circondariali di Taranto e Lecce.

Carabinieri