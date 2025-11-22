Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti e oltre 5 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Bra e nel suo circondario. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, è stata finalizzata a interrompere un importante traffico di droga nella zona, con un giro d’affari stimato in circa 70.000 €.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dalla Squadra Mobile della Questura di Cuneo e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Asti – Aliquota Polizia di Stato. Le indagini sono state condotte attraverso sofisticate tecniche investigative e metodi tradizionali di pedinamento, permettendo di ricostruire la rete di traffico illecito di sostanze stupefacenti attiva nella città di Bra e nei comuni limitrofi.

Gli arresti e i sequestri

Tra il 5 e 11 novembre sono stati arrestati in flagranza di reato 5 persone di nazionalità italiana, di età compresa tra 19 e 33 anni. Gli agenti hanno sequestrato oltre 5 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui metanfetamina (20 dosi), hashish e marijuana (3.000 dosi), e cocaina rosa (almeno 100 dosi), destinati alle piazze di spaccio cittadine. Il valore complessivo della droga sequestrata è stato stimato in circa 70.000 €.

Le modalità operative della banda

Le indagini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Cuneo hanno documentato numerosi incontri tra gli indagati e soggetti tossicodipendenti, anche molto giovani, ai quali venivano consegnate le dosi di droga. La maggior parte degli arrestati risultano essere pluripregiudicati per reati legati agli stupefacenti. Gli investigatori hanno seguito e osservato gli scambi, riuscendo così a ricostruire la fitta rete di spaccio che coinvolgeva diversi soggetti nel territorio di Bra.

Il sequestro nel centro abitato di Bra

Un momento cruciale dell’operazione si è verificato nel centro abitato di Bra, dove gli agenti hanno intercettato la consegna di un’intera partita di droga. Lo scambio, monitorato dagli investigatori, ha riguardato oltre 3 chilogrammi di hashish e marijuana, concordati tra uno degli indagati e due “corrieri” provenienti dal capoluogo piemontese. In questa occasione tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti.

Le perquisizioni e gli ulteriori arresti

Le successive perquisizioni personali e domiciliari, effettuate anche con il supporto degli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Bra, hanno portato all’arresto in flagranza di reato di altri due soggetti, entrambi pluripregiudicati per traffico di sostanze stupefacenti. Uno di loro era già sottoposto a detenzione domiciliare. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di hashish, marijuana e metamfetamine, oltre a denaro contante ritenuto provento di attività illecita e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il sequestro di “Lean” o “Purple Drank”

Nel corso delle operazioni è stata sequestrata anche una sostanza denominata “Lean” o “Purple Drank“, una miscela di codeina e prometazina che, combinata con bevande gassose, provoca effetti allucinogeni e alterazione dello stato di coscienza negli assuntori. Questo tipo di droga, sempre più diffuso tra i giovani, rappresenta un ulteriore elemento di preoccupazione per le forze dell’ordine impegnate nel contrasto allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti.

La conclusione dell’operazione e le conseguenze

Gli arrestati sono stati associati presso la Casa di Reclusione di Asti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini hanno permesso di smantellare una rete di spaccio che coinvolgeva anche soggetti molto giovani, contribuendo a ridurre la disponibilità di droga sulle piazze locali.

IPA