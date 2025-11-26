Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti eseguiti dalla Polizia di Stato che ha colpito un’organizzazione dedita al traffico e spaccio di hashish tra Gela e Niscemi. Gli indagati sono accusati anche di estorsione. L’indagine, avviata nel 2023, ha permesso di ricostruire la rete criminale e i metodi utilizzati per la vendita della droga, che veniva segnalata agli acquirenti tramite messaggi contenenti due emoticon.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Niscemi lo scorso venerdì, quando gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica. Le misure sono state adottate nei confronti di quattro persone: tre sono finite in carcere, mentre una è stata posta agli arresti domiciliari dopo essere stata rintracciata a bordo di una motonave diretta al nord Italia.

Il contesto criminale tra Gela e Niscemi

L’indagine, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Gela, ha avuto inizio nel 2023. Gli investigatori hanno ricostruito un contesto criminale composto da sette indagati, dediti al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti tra le due città. In particolare, uno dei fermati, un venticinquenne, sarebbe stato il principale punto di riferimento per la vendita al dettaglio di hashish a Niscemi, rifornendosi regolarmente a Gela.

Le modalità di vendita e il ruolo delle emoticon

La droga, una volta disponibile, veniva segnalata agli acquirenti tramite un messaggio contenente due emoticon: il pollice alzato e la faccina sorridente. Questo sistema di comunicazione in codice permetteva agli indagati di avvisare i clienti senza destare sospetti. Lo scambio di hashish avveniva prevalentemente in un casolare di campagna, dove gli acquirenti si recavano per effettuare l’acquisto.

Le attività investigative e i numeri dell’operazione

Nel corso delle indagini, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno svolto appostamenti, pedinamenti e intercettazioni, riuscendo a documentare cinquanta episodi di cessione di hashish. Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura sedici consumatori, fermati subito dopo l’acquisto della sostanza per uso personale.

Le misure cautelari e la posizione degli indagati

Le misure cautelari sono state disposte nei confronti di tre indagati – un ventiquattrenne, un venticinquenne e un trentasettenne – che sono stati condotti in carcere. Il quarto indagato, un ventiquattrenne, è stato invece posto agli arresti domiciliari dopo essere stato rintracciato a bordo di una motonave diretta verso il nord Italia. L’operazione ha così permesso di interrompere una fitta rete di spaccio che aveva come epicentro la piazza niscemese.

IPA