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È di nove arresti tra Bosnia ed Erzegovina e Croazia il bilancio di una vasta operazione di polizia contro il traffico di esseri umani lungo la rotta balcanica. L’azione, condotta dalla Sipa (Agenzia statale di investigazione e protezione della Bosnia ed Erzegovina), è stata resa possibile grazie al supporto del progetto europeo Eu4fast, cui partecipa anche il Dipartimento della pubblica sicurezza italiano – Direzione centrale della Polizia criminale.

Operazione internazionale contro il traffico di esseri umani

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo tra Bosnia ed Erzegovina e Croazia, con il coinvolgimento diretto delle autorità locali e il sostegno di partner europei. Il blitz ha portato allo smantellamento di una rete criminale transnazionale, attiva su un tratto strategico della rotta balcanica, utilizzata come principale corridoio per i flussi migratori irregolari verso l’Unione Europea e, in particolare, verso l’Italia.

Un anno di indagini e nove arresti

L’operazione, durata oltre un anno, ha visto il suo culmine il 16 aprile scorso, quando è stato fermato l’ultimo dei nove sodali coinvolti. Gli arresti sono avvenuti tra Bosnia ed Erzegovina e Croazia, portando così alla disarticolazione di una struttura criminale ben organizzata, che gestiva il traffico di esseri umani lungo la rotta balcanica. Questa direttrice è oggi una delle principali vie di accesso per i migranti che cercano di raggiungere l’Unione Europea, spesso con destinazione finale l’Italia o altri Stati membri.

Il modus operandi dell’organizzazione

Le indagini, condotte con il supporto del progetto europeo Eu4fast, hanno permesso di ricostruire il funzionamento del sodalizio criminale. L’organizzazione si occupava di trasferire i migranti da Sarajevo fino al confine con la Croazia, sfruttando punti sensibili del fiume Sava per l’attraversamento illegale. Le imbarcazioni utilizzate venivano fornite direttamente dalla rete criminale. Una volta giunti in Croazia, uno dei membri arrestati prendeva in carico la gestione logistica dei migranti, trasferendoli fino a Zagabria, considerata uno snodo fondamentale per il successivo smistamento verso l’Italia e altri Paesi europei.

Il ruolo dell’Italia e della cooperazione internazionale

L’operazione rappresenta un importante successo nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e sottolinea l’efficacia della cooperazione tra le forze di polizia europee. L’Italia, attraverso il progetto Eu4fast cofinanziato dall’Unione Europea e realizzato in partenariato con Germania, Francia e Paesi Bassi, ha dispiegato nei Balcani occidentali un team di esperti del Ministero dell’Interno, in particolare della Direzione centrale della Polizia criminale. Il gruppo interforze, composto da appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza, opera stabilmente nella regione, fornendo supporto tecnico-operativo e contribuendo all’allineamento agli standard europei di sicurezza.

Risultati concreti nella lotta al traffico di migranti

L’attività di mentoring, consulenza operativa e affiancamento investigativo sui casi più complessi ha prodotto risultati tangibili, rafforzando le indagini transfrontaliere e l’azione giudiziaria contro le reti criminali dedite al traffico di migranti. Questo fenomeno, particolarmente rilevante lungo la rotta balcanica e quella mediterranea, incide direttamente sulla sicurezza dell’Italia e dell’intero spazio europeo.

La rotta balcanica e le sfide per la sicurezza europea

La rotta balcanica si conferma una delle principali direttrici dei flussi migratori irregolari verso l’Unione Europea, con dinamiche sempre più simili a quelle già osservate lungo la rotta del Mediterraneo centrale. L’operazione conclusa dalla Sipa, con il sostegno del progetto Eu4fast e la partecipazione attiva dell’Italia, rappresenta un passo avanti nel rafforzamento della capacità di risposta delle autorità locali e nella tutela della sicurezza europea e nazionale.

L’ultimo arresto è stato effettuato a Sarajevo, segnando la conclusione di una complessa indagine che ha visto la collaborazione di diversi Paesi europei e il coinvolgimento diretto delle forze dell’ordine italiane.

IPA