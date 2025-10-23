Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato e condotto in carcere un cittadino iracheno, ritenuto il vertice di una cellula turca dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al riciclaggio di denaro. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, è stata portata a termine grazie alla collaborazione tra la Questura di Crotone, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’Ufficio Polizia di Frontiera dello scalo aereo di Fiumicino.

Le indagini e l’operazione “Karonte”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto rappresenta l’ultimo sviluppo di una complessa attività investigativa avviata dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone e dal Servizio Centrale Operativo. L’indagine, denominata “Karonte”, aveva già portato all’arresto di 29 persone sospettate di far parte di una vasta associazione transnazionale. Questa organizzazione avrebbe favorito il traffico di migranti dalla Turchia verso le coste calabresi e siciliane, oltre a occuparsi del riciclaggio dei proventi derivanti da tali attività illecite.

L’arresto e l’estradizione dagli Emirati Arabi Uniti

L’uomo, che era riuscito a sfuggire alla cattura durante il blitz iniziale, è stato successivamente localizzato negli Emirati Arabi Uniti. Grazie alla collaborazione tra il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e le autorità locali, è stato estradato in Italia, dove è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro.

Il ruolo dell’arrestato nell’organizzazione criminale

Le indagini preliminari, che dovranno essere confermate nel corso del processo, hanno permesso di delineare il ruolo centrale dell’arrestato all’interno della struttura criminale. L’uomo sarebbe stato il promotore e il principale referente dell’organizzazione, ricoprendo il ruolo di ‘banchiere‘. Vale a dire che gestiva i flussi di denaro provenienti dalle attività illecite. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il denaro veniva movimentato attraverso diverse agenzie con sede in Turchia, utilizzando sistemi come il Money Transfer e la Hawala, strumenti spesso impiegati per trasferimenti di fondi non tracciabili.

Le modalità operative e i pagamenti per le traversate

Il cittadino iracheno, destinatario della misura cautelare in carcere, sarebbe stato riconosciuto da numerosi migranti come figura di riferimento e uomo di potere. Era titolare delle agenzie di viaggio presso cui venivano effettuati i pagamenti necessari per organizzare le traversate illegali verso l’Italia. Questi dettagli sono emersi dalle testimonianze raccolte durante le indagini, che hanno evidenziato il ruolo apicale dell’uomo nella gestione logistica e finanziaria del traffico di migranti.

Il contesto: la rotta migratoria dalla Turchia all’Italia

L’indagine “Karonte” ha messo in luce l’esistenza di una struttura organizzata che, partendo dalla Turchia, gestiva ogni fase della traversata dei migranti fino alle coste italiane. Le autorità hanno sottolineato come il sodalizio criminale fosse in grado di coordinare sia la logistica dei viaggi sia la movimentazione dei fondi, garantendo così la sostenibilità economica delle attività illecite. L’arresto del promotore iracheno rappresenta dunque un colpo significativo per l’organizzazione.

Le città coinvolte nell’operazione

L’operazione ha visto il coinvolgimento di diverse città italiane, tra cui Crotone, dove si è concentrata l’attività investigativa, e Catanzaro, sede del Tribunale che ha emesso il provvedimento cautelare. Fondamentale anche il ruolo dell’aeroporto di Fiumicino, dove ha operato l’Ufficio Polizia di Frontiera.

IPA