Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di due cittadini vicentini fermati e beni per oltre 1,3 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza tra Verona e Vicenza. L’organizzazione criminale, secondo le accuse, era dedita al traffico illecito di oro tra il Veneto e l’Austria, con sofisticati sistemi per eludere i controlli e riciclare ingenti somme di denaro.

Le indagini e la scoperta dell’organizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha avuto origine da un controllo effettuato dalla polizia stradale nel maggio 2025. In quell’occasione, un cittadino austriaco di origini turche è stato fermato a bordo di un’auto di grossa cilindrata, al cui interno sono stati rinvenuti oltre 660.000 euro in contanti. Questo episodio ha dato il via a una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona, che ha permesso di ricostruire le modalità operative di un gruppo criminale ben organizzato.

Il modus operandi: oro puro e denaro contante

Le indagini, dirette dal Procuratore Aggiunto Reggente Dott.ssa Rita Caccamo e dal Sostituto Procuratore Dott. Gennaro Ottaviano, hanno permesso di svelare un collaudato sistema di riciclaggio transnazionale. L’organizzazione si occupava del trasferimento di oro purissimo (24 carati) dall’Italia all’Austria, ricevendo in cambio ingenti somme di denaro contante. I trasporti venivano effettuati da corrieri che utilizzavano la rete autostradale, con le compravendite che avvenivano in prossimità dei caselli dell’A22 vicino al confine o direttamente oltre il territorio austriaco.

Scambi settimanali e comunicazioni criptate

Grazie a indagini tecniche, i militari hanno accertato che il gruppo criminale effettuava cessioni illecite di oro a cadenza settimanale, con partite che variavano tra 3 e 5 kg per ogni incontro. La pianificazione degli scambi tra la compagine italiana (venditrice) e quella austriaca (acquirente) avveniva tramite applicazioni di messaggistica istantanea dotate di timer per l’autoeliminazione dei messaggi, rendendo difficile l’intercettazione e ostacolando le attività investigative.

Oro non tracciabile e documentazione falsa

I lingotti ceduti erano privi di qualsiasi documentazione, fatture, punzonature o marchi di fonderia, con l’unica incisione relativa alla purezza (999 ‰). Questa scelta era finalizzata a rendere il metallo prezioso completamente non tracciabile, facilitandone l’immissione nei circuiti clandestini di fusione e lavorazione. Le indagini hanno inoltre evidenziato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, contabilizzate per coprire acquisti “in nero” di oro, confermando così l’origine delittuosa del metallo oggetto di rivendita.

Sequestri e responsabilità

L’operazione ha portato al sequestro di 6 kg d’oro, denaro contante per oltre 1 milione di euro, beni immobili, autovetture e conti correnti per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro. Il fermo ha riguardato due cittadini vicentini, accusati di riciclaggio transnazionale. L’azione delle Fiamme Gialle, realizzata in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, ha permesso di interrompere un flusso illecito di oro e denaro che minacciava la sicurezza economico-finanziaria del Paese.

Presunzione di innocenza e conclusioni

Come ricordato dalla Guardia di Finanza, la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile, in virtù della presunzione di non colpevolezza prevista dall’articolo 27 della Costituzione. L’operazione rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle forme di illegalità che minacciano il tessuto economico nazionale.

Per ulteriori dettagli sull’operazione e sulle attività delle Fiamme Gialle nella provincia di Verona, è possibile consultare il sito ufficiale della Guardia di Finanza.

IPA