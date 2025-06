Traffico illecito di Border Collie a Villa San Giovanni, 2 denunce: in che stato sono stati trovati i cuccioli

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce per traffico illecito di animali a Villa San Giovanni. Ieri pomeriggio, durante un controllo stradale, sono stati fermati due uomini originari di Melito di Porto Salvo e Locri, trovati in possesso di cinque cuccioli di razza Border Collie. I cuccioli, disidratati ma non maltrattati, sono stati affidati all’ENPA.

Il fermo e il controllo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Volante del Commissariato di Villa San Giovanni hanno fermato un’autovettura durante un posto di controllo. A bordo del veicolo viaggiavano due uomini, rispettivamente di 45 e 23 anni, originari di Melito di Porto Salvo e Locri. Durante il controllo documentale, gli agenti hanno notato un trasportino contenente cinque cuccioli di razza Border Collie, il che ha immediatamente sollevato sospetti.

Approfondimenti e interventi

Gli uomini sono stati accompagnati presso gli Uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza per ulteriori accertamenti. Gli approfondimenti sono stati svolti anche grazie all’intervento del personale delle Guardie per l’Ambiente di Villa San Giovanni e del veterinario dell’ASP. I cuccioli, sebbene disidratati, non presentavano lesioni riconducibili a maltrattamenti.

Affidamento dei cuccioli

I cinque cuccioli sono stati affidati in custodia giudiziale all’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), che si occuperà della loro tutela e del reinserimento in un ambiente idoneo. L’ENPA ha già avviato le procedure per garantire il benessere degli animali e trovare loro una nuova casa.

Denuncia all’Autorità Giudiziaria

I due uomini fermati sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per traffico illecito di animali. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per comprendere l’origine e la destinazione dei cuccioli. La Polizia di Stato continua a monitorare attentamente il fenomeno del traffico illecito di animali, un reato che non solo mette a rischio la vita degli animali, ma alimenta anche un mercato nero spesso legato ad altre attività illecite.

