È di cinque persone indagate e numerosi episodi di traffico illecito di rifiuti il bilancio di un’operazione condotta dal Nucleo Carabinieri Forestale di Borghetto Vara. L’ordinanza di misure cautelari è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, a seguito di un’articolata indagine che ha portato alla luce un sistema organizzato di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento illegale di rifiuti, destinati anche all’esportazione verso il continente africano. L’attività illecita sarebbe stata perpetrata tra marzo 2023 e novembre 2024 nella provincia di La Spezia, coinvolgendo sia privati cittadini sia aziende locali.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’inchiesta è partita grazie a una serie di accertamenti svolti dal Nucleo Forestale di Borghetto Vara. Gli investigatori hanno ricostruito un quadro dettagliato delle operazioni illecite, che avrebbero visto coinvolte cinque persone accusate di aver messo in piedi una vera e propria organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti. L’ordinanza di misure cautelari, firmata dal GIP di Genova, è stata eseguita nelle scorse ore, portando alla luce un sistema che avrebbe avuto come obiettivo non solo lo smaltimento illecito sul territorio nazionale, ma anche l’esportazione dei materiali verso paesi africani, in particolare la Nigeria.

Il modus operandi: raccolta, trasporto e smaltimento

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’attività illecita sarebbe iniziata a marzo 2023 e avrebbe coinvolto numerose operazioni di raccolta di rifiuti presso persone fisiche e aziende della provincia di La Spezia. I materiali raccolti comprendevano rifiuti solidi urbani, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, oggetti ingombranti, veicoli in disuso e parti di veicoli. Una volta raccolti, i rifiuti venivano trasportati, ceduti, stoccati e smaltiti in modo non conforme alla normativa vigente, con gravi rischi per l’ambiente e la salute pubblica.

Le spedizioni verso l’Africa e i tentativi di esportazione

Tra gli aspetti più gravi emersi dall’indagine, vi sono almeno due tentativi di esportazione di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, verso la Nigeria. Queste spedizioni sarebbero avvenute senza la documentazione necessaria a certificare l’avvenuta sanificazione dei materiali o la loro funzionalità, come richiesto dalla legge. In questo modo, i rifiuti venivano di fatto abbandonati a se stessi, con il rischio di alimentare un mercato nero internazionale e di provocare danni ambientali nei paesi di destinazione.

Ventidue episodi di raccolta e trasporto illecito

Nel corso delle indagini, i Carabinieri Forestali hanno documentato ventidue episodi di raccolta e trasporto illecito di rifiuti, avvenuti tra marzo 2023 e novembre 2024. In ciascun caso, i materiali venivano movimentati senza il rispetto delle procedure previste dalla normativa ambientale, spesso in assenza di qualsiasi tipo di tracciabilità. Questo modus operandi ha permesso agli indagati di gestire grandi quantità di rifiuti, eludendo i controlli e aggirando le regole sulla gestione dei materiali pericolosi e non.

La demolizione abusiva di veicoli

Un ulteriore elemento emerso dall’inchiesta riguarda la demolizione reiterata di veicoli in disuso. Gli indagati avrebbero smontato e demolito automobili e altri mezzi senza le necessarie autorizzazioni, contribuendo così ad alimentare il flusso di rifiuti gestiti illegalmente. Questa attività, oltre a costituire un grave reato ambientale, rappresenta anche un rischio per la sicurezza, in quanto i materiali provenienti dalla demolizione possono contenere sostanze pericolose per l’uomo e per l’ecosistema.

Le accuse e le misure cautelari

Le cinque persone raggiunte dall’ordinanza del GIP di Genova sono accusate a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, smaltimento abusivo, abbandono di rifiuti e demolizione non autorizzata di veicoli. Le misure cautelari sono state adottate per impedire la prosecuzione delle attività illecite e per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. Gli inquirenti stanno ora proseguendo le indagini per individuare eventuali altri soggetti coinvolti e per ricostruire l’intera filiera del traffico illecito.

Il ruolo delle aziende e dei privati

L’inchiesta ha messo in luce come il sistema illecito coinvolgesse sia aziende che privati cittadini della provincia di La Spezia. In molti casi, i rifiuti venivano raccolti direttamente presso le abitazioni o le sedi delle imprese, per poi essere trasportati e smaltiti in modo irregolare. Questo ha permesso agli indagati di gestire un volume significativo di materiali, aggirando i costi e le procedure previste dalla legge per il corretto smaltimento dei rifiuti.

Impatto ambientale e rischi per la salute

Le attività illecite accertate dai Carabinieri Forestali hanno avuto un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute pubblica. Il mancato rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti, in particolare di quelli pericolosi, può provocare la contaminazione del suolo e delle falde acquifere, oltre a esporre la popolazione a rischi sanitari. L’esportazione di rifiuti non trattati verso paesi terzi, come la Nigeria, contribuisce inoltre ad aggravare il problema globale dell’inquinamento e dello smaltimento illegale.

Le prossime fasi dell’indagine

Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo le indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire nel dettaglio la rete di soggetti coinvolti. Particolare attenzione sarà rivolta alla verifica dei flussi finanziari e alla tracciabilità dei materiali movimentati. L’obiettivo è quello di smantellare completamente il sistema illecito e di prevenire il ripetersi di episodi simili in futuro.

