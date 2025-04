Traffico illecito di rifiuti tessili, 3 aziende nei guai tra Prato, Pistoia e Napoli: maxi sequestro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 10 persone e 3 società coinvolte il bilancio di un’operazione dei Carabinieri contro il traffico illecito di rifiuti. Il provvedimento è stato emesso il 28 aprile 2025 nelle province di Prato, Pistoia e Napoli, a seguito di indagini preliminari.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’indagine è stata condotta dal Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Roma, in collaborazione con i Carabinieri dei Comandi Provinciali competenti. Le persone coinvolte sono accusate di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva.

Modalità delle operazioni illecite

L’indagine, iniziata a febbraio del 2023, ha documentato numerose condotte illecite. I rifiuti speciali, principalmente scarti tessili, venivano trasportati e smaltiti illegalmente in terreni e capannoni occupati abusivamente. Le operazioni si svolgevano principalmente a Montemurlo, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Pistoia.

Implicazioni e conseguenze

Le indagini hanno rivelato che le operazioni illecite hanno permesso agli imprenditori di risparmiare sui costi di gestione dei rifiuti per diverse decine di migliaia di euro. Complessivamente, sono state gestite in maniera illecita quasi 100 tonnellate di rifiuti. Le aree interessate dagli abbandoni illeciti sono state sequestrate e affidate a gestori autorizzati per prevenire problemi ambientali.

Conclusione delle indagini

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze – Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo. È importante sottolineare che i destinatari del provvedimento sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva, e la loro colpevolezza dovrà essere accertata in sede di processo.

Fonte foto: IPA