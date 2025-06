Traffico illecito di rottami a Messina e Catania, 49 indagati e ditte sequestrate: i dettagli dell'operazione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

E’ di 49 persone indagate e tre aziende sequestrate il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Ferroviaria di Messina e dalla Sezione di P.G. della Polizia di Stato. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato alla luce un presunto traffico illecito di rottami metallici tra le province di Messina e Catania, in violazione delle normative ambientali.

Le indagini e i sequestri

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio con una complessa attività investigativa che ha coinvolto la Sezione Polizia Ferroviaria di Messina e la Sezione di P.G. della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Messina. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno portato all’esecuzione di tre misure cautelari reali, con il sequestro preventivo di tre aziende situate a Catania e una nella provincia di Agrigento. Queste aziende operavano nel settore della raccolta, trasformazione e commercio di materiale ferroso.

Il presunto traffico illecito

Si ipotizza che le quattro società e i 49 indagati siano coinvolti in un’attività organizzata di traffico illecito di rottami metallici tra le province di Messina e Catania. Questa attività avrebbe violato gli obblighi ambientali e di tracciatura dei rifiuti vigenti, concretizzandosi in una serie di azioni di raccolta, trasporto, cessione e conferimento di ingenti quantitativi di rottami metallici. L’arco temporale di queste attività si estende tra maggio e settembre 2022, ma alcuni elementi emersi durante le indagini suggeriscono che l’attività illecita possa risalire al 2020.

Le accuse e le implicazioni legali

L’attività investigativa ha permesso di ipotizzare, nei limiti della fase procedimentale in corso, il reato associativo di cui all’art. 416 del Codice Penale. Questo reato sarebbe stato commesso allo scopo di perpetrare una serie indeterminata di delitti in materia ambientale, in violazione dell’art. 256 del D.Lgs.152/2006 – TUA e dell’art. 452 quaterdecies del Codice Penale.

Presunzione di innocenza

È importante sottolineare che, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito, gli indagati sono da presumersi innocenti fino a una sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità. Il giudizio si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti a un giudice terzo e imparziale, e potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.

