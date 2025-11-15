Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 20 arresti, 47 denunce e numerosi sequestri il bilancio dell’operazione internazionale Jad Mobile, condotta dalla Polizia Stradale italiana nell’ambito di una più ampia iniziativa promossa da Frontex. L’operazione, giunta all’ottava edizione, è stata finalizzata al contrasto del traffico illecito di veicoli e di altri reati correlati, coinvolgendo le forze dell’ordine di 17 paesi dell’Unione Europea e 8 Stati extra UE, con il supporto di Europol e Interpol.

Un’operazione internazionale coordinata da Frontex

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione Jad Mobile è stata promossa dall’agenzia europea Frontex, con l’obiettivo di contrastare il traffico illecito di veicoli su scala continentale. Questa iniziativa, che ha raggiunto la sua ottava edizione, ha visto la partecipazione congiunta di Europol, Interpol e delle forze di polizia di 17 paesi dell’Unione Europea, oltre a 8 Stati esterni all’UE. In Italia, il compito di presidiare il territorio è stato affidato agli specialisti della Polizia Stradale.

Controlli serrati su strade, autostrade e officine

Nel corso di 12 giorni di attività, gli agenti italiani hanno operato lungo le principali arterie stradali e autostradali che conducono alle frontiere terrestri e marittime della penisola. I controlli sono stati estesi anche ad autodemolitori e officine meccaniche, luoghi spesso utilizzati per il riciclaggio di veicoli rubati o per la loro esportazione illegale. L’azione mirata ha permesso di intercettare mezzi rubati, veicoli in leasing o a noleggio oggetto di appropriazione indebita ed esportazione non autorizzata.

Numeri dell’operazione: arresti, denunce e sequestri

Durante l’operazione in Italia sono stati controllati oltre 5mila veicoli e 5.400 persone. Il bilancio finale parla di 20 persone arrestate e 47 denunciate in stato di libertà per diversi reati. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 124 veicoli o parti di essi, risultati rubati o riciclati. Non solo: sono stati recuperati 32 chilogrammi di sostanze stupefacenti e 8.500 chili di merci e tabacchi lavorati all’estero, oggetto di contrabbando.

Contrasto a traffico di droga, contraffazione e immigrazione clandestina

L’operazione Jad Mobile non si è limitata al solo traffico illecito di veicoli. I controlli hanno infatti permesso di interrompere altre attività criminali, tra cui il traffico di stupefacenti, la contraffazione di merci e l’immigrazione clandestina. Questi risultati testimoniano l’efficacia di un approccio integrato e coordinato tra le diverse forze di polizia europee e internazionali.