Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Furti di mezzi agricoli e d’opera, con esportazione in Romania: 28 indagati sono stati raggiunti da misure cautelari. Il provvedimento, emesso dal Gip su richiesta della Procura, è stato eseguito questa mattina da oltre 100 Carabinieri in Puglia e in Romania.

Le misure e le accuse

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, le indagini hanno riguardato persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere, rapina, ricettazione, riciclaggio, furto aggravato, furto in abitazione, evasione e sostituzione di persona. Per alcuni è contestata anche l’aggravante della transnazionalità. Il Gip del Tribunale di Trani ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza, disponendo il carcere per 8 indagati, i domiciliari per 6, l’obbligo di dimora per 2 e quello di presentazione alla polizia giudiziaria per 12.

Un’indagine durata sette mesi

L’attività, coordinata dalla Procura e condotta dalla Sezione operativa della Compagnia di Andria tra dicembre 2024 e giugno 2025, ha portato a disarticolare un’organizzazione dedita al furto di mezzi agricoli e da lavoro, destinati alla vendita all’estero. Il gruppo, composto da persone di età compresa tra 24 e 65 anni, contava 17 italiani e 11 romeni, tra cui una donna, e aveva basi operative a Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia. Era attivo anche nelle regioni limitrofe.

Le operazioni hanno interessato Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e San Ferdinando di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, oltre a Ruvo di Puglia, Corato e Terlizzi, nel Barese: località in cui vivevano o avevano domicilio gli indagati. L’intervento è stato esteso alla Romania con il supporto della Polizia nazionale locale. I Carabinieri sono stati affiancati dai comandi provinciali di Bari e Foggia, dal 6° Nucleo Elicotteri, dal 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e dal Nucleo Cinofili di Modugno.

Mezzi camuffati e trasferiti all’estero

Per ricostruire i movimenti del gruppo sono stati svolti servizi di osservazione e pedinamento, esaminate immagini di videosorveglianza e utilizzate intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a localizzazioni satellitari GPS. Prima dell’esportazione, i veicoli venivano modificati per renderne difficile l’identificazione: i telai erano ripunzonati, le targhe sostituite e i documenti di circolazione falsificati. I mezzi venivano poi caricati su autoarticolati diretti dal porto di Brindisi in Grecia e, da lì, trasferiti via terra in Romania per la rivendita sul mercato locale.

Nel corso delle indagini sono stati recuperati e sequestrati 7 mezzi agricoli rubati nella provincia BAT e in Basilicata. Un uomo è stato denunciato in stato di libertà dopo essere stato fermato alla guida di un autoarticolato che nascondeva un mezzo sottratto a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. Il veicolo pesante, appartenente a un’impresa di trasporti romena, è stato sequestrato perché utilizzato per l’esportazione illecita verso Moțăței-Gară, in Romania. Sono state inoltre sequestrate diverse carte di circolazione contraffatte.

Il procedimento è nella fase preliminare

La Procura ha ricondotto l’operazione alla strategia di contrasto ai reati predatori e ha sottolineato l’attenzione rivolta ai danni al comparto agricolo, anche attraverso la collaborazione con i Carabinieri e la conoscenza del territorio. Il comunicato ricorda che la stessa attività di contrasto ha riguardato in precedenza furti di autovetture, rapine, assalti agli sportelli ATM ed estorsioni.