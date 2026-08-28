Traffico per il controesodo dell'ultimo weekend di agosto e caro carburanti, problemi e disagi al rientro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È iniziato il controesodo per milioni di automobilisti. Si stimano oltre 25 milioni di spostamenti in auto nel weekend sulle strade e autostrade gestite da Anas. Per permettere uno spostamento più agevole ed evitare un traffico elevato, fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi. Viabilità Italia ha comunque annunciato il bollino rosso per tutto il weekend. Sarà anche un rientro dispendioso, con i carburanti in aumento sulla rete autostradale.

Controesodo: traffico nel weekend

L’ultimo weekend di agosto sarà da bollino rosso per la viabilità su strade e autostrade. Il controesodo prevede oltre 25 milioni di spostamenti in auto dal 28 agosto e fino a domenica 30.

In base alle stime dell‘Osservatorio sulla Mobilità Stradale del gruppo FS-Anas, si sta entrando in una fase caratterizzata da traffico sostenuto, con spostamenti distribuiti su tutto il territorio e una crescente presenza di veicoli sulle principali arterie statali e nelle aree vicine ai centri abitati.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, consiglia di affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza: “Dopo settimane scandite da ritmi diversi, è importante non lasciarsi condizionare dalla fretta di rientrare o dalla necessità di riprendere rapidamente le proprie attività”. L’invito è alla sicurezza: pianificare gli spostamenti, rispettare i limiti di velocità e mantenere comportamenti prudenti e rispettosi per tutti gli utenti della strada.

Il piano di Anas

Come gli anni passati, per questo weekend da bollino rosso è stato previsto un piano per la viabilità. Anas ha infatti potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.

Fino al 7 settembre è stato chiuso e sospeso l’83% dei cantieri attivi, ben 1.175 su 1.414. Anche in questo modo Viabilità Italia ha annunciato il bollino rosso.

Si prevede infatti il bollino rosso per traffico su strade e autostrade nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30 agosto, soprattutto presso i grandi centri urbani.

Disagi al rientro: il caro carburanti

I 25 milioni di veicoli stimati dovranno scontrarsi con un aumento del prezzo dei carburanti in autostrada. L’effetto della proroga delle accise sul diesel è molto contenuto e il prezzo medio dei carburanti in self-service è sceso solo sulla rete stradale ordinaria.

In autostrada si continua a registrare un aumento dei prezzi. Secondo gli ultimi dati dell’osservatorio del Mimit, nel weekend è atteso un prezzo per la benzina self pari a 2,014 euro al litro, mentre il diesel self si attesta a 2,131 euro al litro.

Il prezzo in autostrada è invece di 2,095 euro al litro per la benzina e di 2,206 euro al litro per il diesel.