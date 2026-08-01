Tragedia a Cesenatico, muore sul materassino in mare dopo un malore: galleggiava alla deriva

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Una donna è morta a Cesenatico mentre era su un materassino in mare, avrebbe avuto un malore. Turisti e bagnanti hanno visto il gonfiabile galleggiare alla deriva con il corpo di una persona col volto rivolto in giù. Ad accorgersi che la signora non dava cenni di vita è stato un bagnino. La vittima è una 68enne, Giuseppina Zucchinelli, 68 anni, residente in provincia di Cremona.

Morta su un materassino in mare

Il 31 luglio, poco dopo le 18.15, davanti al Bagno Meridiano di Cesenatico, bagnanti e turisti hanno visto un materassino che galleggiava lentamente sottoriva, trasportato dalla corrente, con sopra il corpo di una persona.

La donna era immobile, con il volto riverso verso l’acqua.

ANSA

Come riporta La voce di Cesenatico, il bagnino, accortosi che la donna non dava segni di vita, ha raggiunto il galleggiante e lo ha riportato rapidamente a riva, facendo scattare i soccorsi.

I soccorsi alla 68enne in spiaggia

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’automedica del 118.

I sanitari hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile.

La donna era già morta e il decesso sarebbe stato provocato da un malore improvviso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.

Chi era la vittima

La donna morta a Cesenatico si chiamava Giuseppina Zucchinelli e aveva 68 anni. Era nata il 1° ottobre 1957 a Pontevico, in provincia di Brescia, e risiedeva a Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona.

La signora stava trascorrendo un periodo di vacanza ospite del Bagno Brasil nella località romagnola.

Come riporta CremonaOggi, la 68enne era conosciutissima a Robecco d’Oglio per la sua attività nel negozio di fiori in via Cavour in pieno centro.

Giuseppina Zucchinelli ha gestito per anni insieme al marito l’attività di fiorista, attualmente era affiancata dai due figli, Ylenia e Gianluca Mazzolari, che portano avanti l’attività.